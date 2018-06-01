Конкурсантка из Украины одержала победу в "Детской Новой волне"

ЯЛТА, 1 июн — РИА Новости. Победителем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна-2018" стала конкурсантка из Украины Ева Лёпа, сообщил РИА Новости представитель международного детского центра "Артек", на базе которого проходил песенный конкурс.
Кроме того, приз зрительских симпатий достался Диане Анкудиновой (Россия), специальный приз фестиваля "Добрая волна" достался Дине Бару (Россия), а специальный приз от академии Игоря Крутого – еще одной россиянке Елизавете Трофимовой.
Финал конкурса прошел в детском центре "Артек". В нем приняли участие 14 конкурсантов из девяти стран мира: России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Израиля, Молдавии, Украины, Грузии, Казахстана.
Ева Лёпа из Кременчуга (Украина) — победительница и участница многих музыкальных конкурсов и проектов, таких как "Солнце за нас" (2015), "Вокал стар" (2015), "Феерия звёзд" (2016), "Поколение Next" (2016), "Голос. Дети" (2017, Украина), Berliner Perl (2017), "Покори сцену" (2018).