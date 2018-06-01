Конкурсантка из Украины одержала победу в "Детской Новой волне"

ЯЛТА, 1 июн — РИА Новости. Победителем международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна-2018" стала конкурсантка из Украины Ева Лёпа, сообщил РИА Новости представитель международного детского центра "Артек", на базе которого проходил песенный конкурс.

"Первое место на конкурсе заняла Ева Лёпа (Украина), второе — Ивена Работова (Болгария), третье — София Фоменко (Россия)", — сказала собеседница агентства.

Кроме того, приз зрительских симпатий достался Диане Анкудиновой (Россия), специальный приз фестиваля "Добрая волна" достался Дине Бару (Россия), а специальный приз от академии Игоря Крутого – еще одной россиянке Елизавете Трофимовой.

Финал конкурса прошел в детском центре "Артек". В нем приняли участие 14 конкурсантов из девяти стран мира: России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Израиля, Молдавии, Украины, Грузии, Казахстана.

В жюри конкурса вошли певцы Олег Газманов, Сергей Лазарев, Николай Басков, Лев Лещенко, Лариса Долина. Председатель жюри — композитор и продюсер Игорь Крутой.

Ева Лёпа из Кременчуга (Украина) — победительница и участница многих музыкальных конкурсов и проектов, таких как "Солнце за нас" (2015), "Вокал стар" (2015), "Феерия звёзд" (2016), "Поколение Next" (2016), "Голос. Дети" (2017, Украина), Berliner Perl (2017), "Покори сцену" (2018).