На прямую линию губернатора Югры поступило более 1300 вопросов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн — РИА Новости. Более 1300 вопросов поступило на прошедшую в пятницу "прямую линию" губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, сообщили журналистам власти Югры.

Глава региона общалась с жителями автономного округа в формате "прямой линии" в шестой раз. Беседа продолжалась около трех часов.

"Наталья Комарова ответила на 34 вопроса югорчан. Всего до и во время прямого эфира поступило 1320 обращений. В прошлом году их было более 700", — заявили в ведомстве, отметив, что основные темы обращений касались жилищных вопросов, ЖКХ, здравоохранения.

Губернатор Югры в конце "прямой линии" заверила, что каждый поступивший вопрос будет проработан членами правительства, ответ получат все обратившиеся.

"Все вопросы бережно запротоколированы, не потеряется ни один. Мы каждый вопрос глубоко изучим. Те, которые касаются личных историй, индивидуально будут рассматриваться. По тем, которые касаются общественного развития, вынесем экспертное мнение, затем перенесем на те площадки, где вы лично сможете высказать свое мнение, позицию и предложить решение", — заявила Комарова.

Это второй диалог главы региона с жителями автономного округа за последние три дня. В среду участники программы "Доступное жилье молодым" обсудили ход ее реализации с представителями органов власти, высказав предложения по повышению эффективности этой меры поддержки. В правительстве региона назвали встречу "новым форматом решения проблемы", пояснив, что идею организовать специализированную площадку для обсуждения жилищной программы озвучивала ранее сама Комарова.

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