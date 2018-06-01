В Подмосковье запустят проект "Интерактивный футбольный мяч"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Истре к чемпионату мира по футболу 2018 года откроется проект "Интерактивный футбольный мяч". Он посвящен этому виду спорта в регионе и отражению его к искусстве. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства физической культуры и спорта.

Проект запустят в музейном центре "Новый Иерусалим". Он будет проходить в формате мультимедийной выставки. В одном из залов видеоролик об истории советского и российского футбола, а также его связи с искусством будут транслировать на конструкции в форме половины футбольного мяча. В ролике покажут важные даты и матчи, звезд этого вида спорта и работы отечественных художников XX века.

По словам главы подмосковного Минспорта Романа Терюшкова, такой проект – это своевременная и востребованная идея. Министр считает, что мультимедийная выставка будет популярна у посетителей музейного комплекса.

"Ими, кстати, могут стать футболисты сборной Франции, которые будут готовиться к матчам ЧМ-2018 на стадионе "Глебовец" — всегда полезно узнать что-то новое, тем более, когда речь идет о победном духе нашего футбола более ранних эпох", — добавил Терюшков.