В Московской области прошла акция "Здоровый город"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Акция "Здоровый город", направленная против курения табака, прошла в 34 городах Подмосковья, ее участниками стали почти 12 тысяч жителей региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Министерства здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Акция состоялась во Всемирный день без табака. На территориях, свободных от курения, подмосковные жители могли поменять сигареты на фрукты, а также получили возможность пройти мастер-классы по танцам и принять участие в спортивных играх и различных соревнованиях.

Как рассказал министр здравоохранения региона, в ходе проведения акции участники обсудили лучшие практики, позволяющие отказаться от вредной привычки, а также непосредственно само негативное воздействие табака на человеческий организм. Дмитрий Марков особо подчеркнул важность проведения подобных акций, потому что, по его словам, отказ от вредных привычек — это первый шаг к здоровой и долгой жизни.

Глава Минздрава Подмосковья отметил, что каждый год в региональные медицинские учреждения обращаются свыше 130 тысяч человек с желанием распрощаться с табакокурением. В помощь им на территории области работают 68 кабинетов медпомощи по отказу от курения, кроме того, функционируют 36 центров здоровья. В кабинеты медицинской помощи по отказу от курения каждый год обращаются около 29 тысяч человек, в центры здоровья — 90 тысяч.