Глава Тамбовщины пообщался с победителями детского эпистолярного конкурса

ТАМБОВ, 1 июн — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поздравил десятерых победителей традиционного регионального эпистолярного детского конкурса "Письмо губернатору", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

В этом году в оргкомитет конкурса поступило 750 писем. Тема — "Тамбовщина — 2030: взгляд на перспективы региона и моё будущее".

Наибольшее количество писем пришло из города Мичуринска и Мичуринского района.

"Самыми активными участниками конкурса выступили школьники в возрасте от 8 до 16 лет. Письма от ребят приходили как в рукописном, так и в печатном виде, многие с иллюстрациями и фотографиями. В дополнение к некоторым письмам были отправлены интересные поделки: стадион мечты, яблоневый сад будущего, сказочный город, капсула времени и другие. Выставка этих предметов детского творчества была организована в здании администрации области перед началом торжественной церемонии награждения", — сказал представитель пресс-службы.

Победителями были признаны десять человек. Они получили возможность пообщаться с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным, поделиться своими размышлениями, задать вопросы.

Губернатор прочёл и прокомментировал письма каждого победителя.

"Наши дети — лучшие. Желаю вам успехов. Понимание будущего, образования, конечно, важно, но я хочу, чтобы вы были достойными гражданами нашей области и страны. То, что вы смогли донести свои мысли до руководства региона, уже о многом говорит", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

По мнению губернатора, благодаря этому конкурсу юное поколение тамбовчан не только учится писать грамотно, но и размышлять на социально значимые темы, обсуждать актуальные вопросы и перспективы своей малой родины и всей страны.

Организаторами областного эпистолярного конкурса выступили тамбовский филиал Почты России совместно с администрацией Тамбовской области.

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