Белорусские автобусы столкнулись с проблемами при въезде в Москву

МИНСК, 1 июня – РИА Новости. Белорусские автобусы сталкиваются с проблемами при въезде в российские города — столицы ЧМ-2018. Об этом Sputnik Беларусь рассказал глава белорусского Республиканского союза туриндустрии (РСТИ) Филипп Гулый.

Не оборудованные системой ГЛОНАСС автобусы с 1 июня не могут въезжать в города проведения Чемпионата мира по футболу — 2018. Так, уже в пятницу неудобства испытали белорусские туристы.

"Первый белорусский автобус, который добрался до Санкт-Петербурга, столкнулся в Гатчине с блокпостом и с тем, что нельзя въезжать в город. Белорусы — люди достаточно опытные, поэтому документов привезли огромную пачку, автобус пропустили. Выяснение обстоятельств занимало около часа времени", — рассказал Гулый.

Как напомнил собеседник Sputnik, согласно указу президента России местные органы власти имеют определенное окно возможностей для того, чтобы пускать иностранные автобусы в города, однако не делают этого.

Пожаловался Гулый и на то, что систему ГЛОНАСС в принципе невозможно установить на иностранные, в том числе и белорусские автомобили, а вопросы возникают и с установкой системы "Платон".

"Ответ из Минтранса РФ говорит о том, что надо обращаться в частную компанию. (…) Там сказали, что на всех пограничных переходах существует специально обученный человек, который систему дает, получает деньги, и можно ехать. Теоретически можно зарегистрироваться даже на специальном сайте, но она еще не открыта, а когда — неизвестно. Как все будет ехать до понедельника — неизвестно", — посетовал он.

По словам Гулого, никаких подобных пунктов сегодня нет — следовательно, туравтобусы не могут получить оборудование. В подтверждение своих слов он позвонил в организацию, устанавливающую "Платон". В ответ консультант сообщила, что такие пункты работают на границах Белоруссии и России, но рядом с Москвой или Петербургом.

"Ситуация из ряда вон выходящая. Белорусские автобусы сегодня не могут легально въехать в Москву или Петербург", — отметил Гулый и добавил, что это "колоссальная катастрофа", из-за которой у туристов и агентств уже начинается паника.

Глава РСТИ попросил Минтрас Белоруссии и посольство республики обращаться к местным властям в российских регионах, чтобы те разрешали въезд белорусским автобусам, которые сейчас не могут установить требуемые системы. Он подчеркнул: туроператоры готовы для этого предоставлять любую информацию.

В свою очередь, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Белоруссии Сергей Дубина на пресс-конференции в пятницу в Минске заявил журналистам, что у перевозчиков проблем быть не должно и его ведомство отслеживает ситуацию.

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