Путин пообещал уделять постоянное внимание поддержке многодетных семей

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по мере роста возможностей государства постоянное внимание будет уделяться поддержке многодетных семьей.

"Мы действительно делаем кое-что для того, чтобы поддержать семьи с детьми вообще, и многодетные семьи в частности. Но я знаю, можете в этом не сомневаться, что мы делаем пока мало. Мы будем стараться все, для того чтобы поддержать и ваши семьи, и такие семьи, как вы. По мере роста возможностей государства, страны, мы будем уделять этому постоянное внимание, хочу вас в этом заверить. Еще раз подчеркну, знаем, что еще недостаточно сделано из того, что мы могли бы сделать, будем работать над этим. Хочу вернуть вам добрые пожелания, которые были в мой адрес, я со своей стороны еще раз желаю вам душевных сил и физического здоровья, желаю вам успехов в том благородном деле, которому вы посвятили свою жизнь. Спасибо большое", — сказал Путин на награждении многодетных семей в Кремле.