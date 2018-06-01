МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Родительский труд не предполагает выходных, но счастье быть родителем и видеть, как растет ребенок, с лихвой перекрывает все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин в День защиты детей на церемонии вручения ордена "Родительская слава" многодетным семьям.

"Родительский труд не знает ни отдыха, ни выходных, но в нем самом, в его природе заложено просто удивительное вознаграждение, которое с лихвой перекрывает все трудности. Это возможность видеть первые шаги, как растут и учатся дети, вместе с ними еще, и еще, и еще раз постигать мир, радоваться их успехам и достижениям", — сказал Путин.

Во время выступления президента в зале, где проходила церемония, заплакал ребенок. Путин сразу сориентировался и отметил, что мама сможет быстро его успокоить.

"Напугали сладкого. Ничего, сейчас успокоится", — сказал президент. Спустя несколько минут детский плач утих.