В Минтруде не знают о планах ВЭБ по масштабному сокращению сотрудников

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Внешэкономбанк (ВЭБ) пока не подавал сведений в органы службы занятости о масштабном сокращении сотрудников, при таком обращении содействие в их трудоустройстве будет оказано, заявили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.

"По данным еженедельного мониторинга рынка труда (последнее обновление 30.05.18), ВЭБ не подавал сведений в органы службы занятости о таком масштабном сокращении", — сообщили в Минтруде.

"При обращении в органы службы занятости содействие в трудоустройстве сотрудников будет оказано", — отметили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе госкорпорации РИА Новости сообщили, что ВЭБ планирует сократить 40-50% от нынешней штатной численности сотрудников. Средняя численность работников ВЭБа в 2017 году составила 1795 человек. Фонд начисленной зарплаты за прошлый год — 7,1 миллиарда рублей.