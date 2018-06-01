Более 600 человек примут участие в Нефоруме блогеров в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 1 июн — РИА Новости. Более 600 человек из 45 городов России уже зарегистрировались на "Нефорум-2018" — одно из самых крупных событий для российских блогеров, которое пройдет 11-12 июня в Тюмени, сообщил РИА Новости представитель департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов России приедут в июне в Тюмень. Для блогеров проведут лекции известные медиаспециалисты, в том числе ведущие популярного YouTube-канала "Научпок", паблика MDK, основатели компаний Out Digital, продюсерского центра Ploskov Production и другие", — сказал собеседник агентства.

Ведущей темой мероприятия станет "Блогосфера — 2018: свобода или ответственность?".

По его словам, спикеры научат блогеров делать уникальный контент и привлекать внимание подписчиков, в частности, легко и доступно раскрывать сложные научные темы для широкой аудитории и многое другое.

Также в программе "Нефорума" — секции "Блокчейн в блогосфере: цифра правит?", "Правила SMM: прокачай свой блог", "Ботаники" в деле: о науке — популярно", "Киберблогинг: играя — зарабатывай", "Блогосфера Урала и Сибири: успешные практики", "YouTube не по-детски",

"Текст: в поисках эффективности", "Instagram: от selfie к бизнесу", "Блогеры и агентства: эволюция отношений".

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