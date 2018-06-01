МЧС вручило медаль жителю Подмосковья за спасение женщины при пожаре

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Семнадцатилетний житель подмосковного Одинцово Никита Калеманов был награжден медалью МЧС "За отвагу на пожаре" за спасение женщины, сообщил РИА Новости представитель регионального главка ведомства.

"Церемония награждения состоялась сегодня в стенах "Столичного бизнес колледжа", где учится юноша, в присутствии учащихся, педагогов, родителей и журналистов", — сказал собеседник агентства.

На восьмом этаже одинцовского доме, где живет Калеманов, в декабре прошлого года произошел пожар. Жильцы дома спешно эвакуировались на улицу. Сам Калеманов спустился на восьмой этаж и спас свою знакомую Ольгу Дудар. Средств индивидуальной защиты у него не было, из дома он захватил только полотенце, которым прикрывал голову.

Молодой человек смог вывести пострадавшую на улицу, убедился, что ей ничего не угрожает, и побежал оповещать о пожаре других жильцов.

"За отвагу на пожаре" — одна из самых престижных ведомственных наград МЧС России. Медаль Калеманову вручил начальник Управления кадровой политики и мобилизационной подготовки подмосковного главка МЧС Александр Пушкин.