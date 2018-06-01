МЧС вручило медаль жителю Подмосковья за спасение женщины при пожаре

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Семнадцатилетний житель подмосковного Одинцово Никита Калеманов был награжден медалью МЧС "За отвагу на пожаре" за спасение женщины, сообщил РИА Новости представитель регионального главка ведомства.
На восьмом этаже одинцовского доме, где живет Калеманов, в декабре прошлого года произошел пожар. Жильцы дома спешно эвакуировались на улицу. Сам Калеманов спустился на восьмой этаж и спас свою знакомую Ольгу Дудар. Средств индивидуальной защиты у него не было, из дома он захватил только полотенце, которым прикрывал голову.
Молодой человек смог вывести пострадавшую на улицу, убедился, что ей ничего не угрожает, и побежал оповещать о пожаре других жильцов.
"За отвагу на пожаре" — одна из самых престижных ведомственных наград МЧС России. Медаль Калеманову вручил начальник Управления кадровой политики и мобилизационной подготовки подмосковного главка МЧС Александр Пушкин.