В Рособрнадзоре не выявили нарушений на ЕГЭ по профильной математике

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Существенных нарушений на ЕГЭ по математике профильного уровня в РФ не было, сообщила пресс-служба федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) со ссылкой на заместителя руководителя Анзора Музаева.

"Экзаменационная кампания ЕГЭ 2018 года продолжается в рабочем режиме. Существенных сбоев и нарушений на экзамене по профильной математике на момент завершения экзаменов не отмечено. Группа мониторинга интернет-ресурсов не зафиксировала в сети подлинных экзаменационных материалов", — сказал Музаев.

Всего на участие в данном ЕГЭ заявления подали более 421 тысячи человек, в том числе более 413 тысяч выпускников текущего года. Профильную математику выбрал 61% участников основного периода ЕГЭ этого года.

"Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях", — отметили в пресс-службе.

Минимальный балл по профильной математике — 27. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 18 июня. Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек. 28 мая прошли первые экзамены по географии и информатике. 30 мая выпускники написали ЕГЭ по базовой математике.