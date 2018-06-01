В Рособрнадзоре не выявили нарушений на ЕГЭ по профильной математике

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Существенных нарушений на ЕГЭ по математике профильного уровня в РФ не было, сообщила пресс-служба федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) со ссылкой на заместителя руководителя Анзора Музаева.
Всего на участие в данном ЕГЭ заявления подали более 421 тысячи человек, в том числе более 413 тысяч выпускников текущего года. Профильную математику выбрал 61% участников основного периода ЕГЭ этого года.
Минимальный балл по профильной математике — 27. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 18 июня. Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек. 28 мая прошли первые экзамены по географии и информатике. 30 мая выпускники написали ЕГЭ по базовой математике.