Судебные приставы на Урале разыскали детей, вывезенных из Италии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Судебные приставы разыскали двух детей, вывезенных с территории Италии в Россию матерью, не уведомившей об этом их отца, сообщает в пятницу управление ФССП по Свердловской области.

На основании запроса Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ в Верх-Исетском районном отделе судебных приставов Екатеринбурга было заведено исполнительное производство об установлении местонахождения двух детей, вывезенных матерью с территории Италии в Российскую Федерацию.

"Город Екатеринбург был только предположительным местом нахождения детей, здесь проживали родители их 36-летней матери. В связи с этим было заведено розыскное дело. В ходе проведения розыскных мероприятий мальчик и его сестра, четырех и двух лет соответственно, были разысканы судебными приставами в течение нескольких дней", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что при этом соблюдены все процессуальные нюансы, связанные с исполнением такой категории исполнительных документов. Исполнительное производство и розыскное дело окончены фактическим исполнением, о результатах проинформированы органы опеки и попечительства и орган, выдавший исполнительный документ.

Как уточняет управление, в 2011 году Российская Федерация присоединилась к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, подписанной в Гааге 25 октября 1980 года.