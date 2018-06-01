В Воронеже 15 июня откроют бюст погибшему в Сирии летчику Филипову

На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. Архивное фото

На церемонии прощания с летчиком Романом Филиповым, погибшим в Сирии. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. Бюст погибшему в Сирии военному летчику Герою России Роману Филипову будет установлен 15 июня в Воронеже у школы, в которой он учился, сообщил в пятницу РИА Новости представитель мэрии.

Решение об установке памятника Филипову было принято в конце апреля комиссией по культурному наследию Воронежа. Кроме того, комиссия решила присвоить имя Филипова новой улице города.

"Бюст летчику Филипову откроют 15 июня у школы №85, где он учился", — сказал собеседник агентства. По его словам, средства на памятник были выделены из федерального бюджета.

Родившийся в 1984 году Филипов учился в школе №85 с 1991 по 2001 годы. Комиссия по культурному наследию Воронежа присвоила 6 февраля школе №85 имя Филипова.

По данным Минобороны РФ, 3 февраля 2018 года при совершении облета зоны деэскалации Идлиб в Сирии российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой.

Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и дочь. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа.