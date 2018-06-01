В Воронеже 15 июня откроют бюст погибшему в Сирии летчику Филипову

ВОРОНЕЖ, 1 июн — РИА Новости. Бюст погибшему в Сирии военному летчику Герою России Роману Филипову будет установлен 15 июня в Воронеже у школы, в которой он учился, сообщил в пятницу РИА Новости представитель мэрии.
"Бюст летчику Филипову откроют 15 июня у школы №85, где он учился", — сказал собеседник агентства. По его словам, средства на памятник были выделены из федерального бюджета.
Родившийся в 1984 году Филипов учился в школе №85 с 1991 по 2001 годы. Комиссия по культурному наследию Воронежа присвоила 6 февраля школе №85 имя Филипова.
Приземлившись после катапультирования в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес, Филипов до последних минут жизни вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. Как отметили в министерстве, после окружения террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой. У летчика остались жена и дочь. Пилота похоронили 8 февраля на Аллее славы Коминтерновского кладбища Воронежа.