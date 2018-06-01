МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Заработная плата тройки самых высокооплачиваемых специалистов в России за год выросла в пределах 20%, сообщает RT со ссылкой на Федеральной службу государственной статистики.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают работники, занимающиеся добычей сырой нефти и природного газа (127 431 рубль), производством табачных изделий (115 367 рублей) и производством кокса и нефтепродуктов (114 264 рубля).

Средняя заработная плата в марте увеличилась на 12% — до 42 364 рубля. В прошлом году ее размер составлял 37 899 рублей.

С 1 мая уровень МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 163 рубля.