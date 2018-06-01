Матвиенко призвала к безотлагательному вводу проекта "Цифровая школа"

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Современные дети с легкостью осваивают новые технологии, вопросы цифровизации в образовании должны безотлагательно решаться в рамках приоритетных проектов, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Ожидаемое событие — новый приоритетный проект "Цифровая школа", направленный на формирование у школьников навыков, необходимых в современном мире — обработка и анализ данных, элементы программирования. Очень правильный шаг. Эти знания пригодятся человеку любой профессии, какой бы ни была сфера его деятельности", — написала спикер в пятницу, в День защиты детей, в своем блоге на сайте СФ.

По мнению Матвиенко, запускать проект "Цифровая школа" нужно не затягивая, времени на раскачку нет. "Это глобальная задача, ведь речь идет не только о техническом аспекте — "оцифровке" отдельных процессов, а об изменении структуры и содержания образовательного процесса. А для этого нужно, чтобы сами учителя научились мыслить по-новому, учитывать в своей работе постоянно меняющийся цифровой ландшафт", — подчеркнула она.

Новая роль педагогов

По словам Матвиенко, всем — а в особенности педагогам, работающим с детьми — важно понять, что цифровая среда дает свободу выбора, это отличает новое, "цифровое" поколение от их "аналоговых" родителей, сказала законодатель. "Нынешним школьникам, студентам невозможно что-то навязать, они привыкли к тому, что нужно использовать несколько источников информации, учитывать альтернативные подходы и точки зрения", — добавила сенатор.

Более того, в эпоху интернета – наличия постоянного-онлайн доступа к научным библиотекам, базам данных — роль учителя объективно меняется, считает она. Более востребованными становятся его качества как наставника в наиболее полном смысле этого слова: человека, который учит учиться, помогает определиться с выбором профессии, рода деятельности, отметила парламентарий.

"Вероятно, новые условия потребуют коррекции планов учебной и внеучебной работы с детьми. Российским школам предстоит переход к "смешанным урокам", сочетающим объяснение учителя и обучение при помощи цифровых технологий в соотношении примерно 50 на 50", — полагает она.

Создание образовательных платфом

По словам спикера, еще 10-15 лет назад актуальной была задача интернетизации школ. Сегодня она, в целом, решена. Но встают новые цели: обеспечение высокоскоростного интернета, создание единых образовательных платформ, формирование условий для онлайн обучения и дистанционных форматов, которые должны получить официальный статус.

"Это особенно важно для наших регионов – школ в небольших городах, селах, отдаленных районах. Необходимо создать общероссийское школьное цифровое пространство, в которое войдут все наши школы вне зависимости от того, где они находятся", — уверена законодатель.

Она также подчеркнула, что равный доступ к образовательным ресурсам, новым технологиям получения знаний должен быть у каждого российского школьника. "В том числе — у детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами. Реализация комплекса мер в рамках "Десятилетия детства" должна обеспечивать всем детям равные цифровые возможности, независимо от статуса и достатка их семей", — пояснила сенатор.

Чтобы обеспечить все эти новации, потребуется серьезная законотворческая работа, сказала спикер СФ. "Реагировать надо быстро и профессионально: законодательная база должна соответствовать запросам времени, давать возможность школам использовать современные технологии, но в то же время — гарантировать безопасность их применения", — отметила Матвиенко.

Сенаторы готовы активно подключиться к решению всех перечисленных задач, тесно взаимодействуя с профильными ведомствами, органами исполнительной власти субъектов РФ, заключила парламентарий.