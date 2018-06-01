ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Предприниматель Афанасий Алексеев из Якутии в рамках телерадиомарафона перечислил один миллион рублей для пострадавших от паводка земляков.

"В эти тяжелые дни я считаю своим долгом помочь семьям, которые остались без света и тепла собственного дома. И именно в подобные тяжелые моменты важно, чтобы люди не оставались наедине со своей бедой. "Всем миром" и только вместе мы можем помочь тем, чья жизнь была разрушена стихией", — написал Алексеев на своей странице в Instagram.

Публикация от Афанасий Алексеев (@afanasy_alexeev) 31 Май 2018 в 2:28 PDT

Телерадиомарафон "Всем миром" по сбору средств для жителей Якутии, лишившихся имущества во время паводка, проходил в четверг. В течение 12 часов были собраны более 8 миллионов рублей, которые перечислят пострадавшим.

Ранее сообщалось, что от паводка я Якутии пострадали около 50 населенных пунктов. Ущерб, по предварительным данным, составил почти 1,2 миллиарда рублей. В республике объявлен режим ЧС федерального уровня.