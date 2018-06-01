Около 100 детей осужденных в Ираке женщин вернут в Россию, заявил Кадыров

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в ближайшее время из Ирака в Россию планируют вернуть 94 ребенка, матери которых были осуждены иракскими властями.

"После небольшой паузы, связанной с решением сложных юридических вопросов, домой в Россию будет возвращено 94 ребёнка. Это дети женщин, осуждённых иракскими властями на большие сроки заключения. В Россию их привезут в два этапа. Первая группа состоит из 49 человек, 25 из них прибудут уже в июне этого года", — написал Кадыров в своем канале в Telegram

Он пояснил, что все дети находятся под российской юрисдикцией и уже подготовлены все необходимые документы, чтобы они могли пересечь границу.

"Вторым этапом станет возвращение детей граждан России, рождённых за пределами страны. Их 45 человек. Это очень сложный процесс, но мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы наши дети росли в своей стране, в кругу своих родственников. Мы намерены обратиться к родственникам детей с предложением о сдаче ДНК. Это позволит установить факт гражданства ребёнка и упростит процедуру возвращения", — сообщил глава Чечни.

Кадыров объяснил, что с иракскими властями существует договоренность о том, что русскоязычных детей не отдадут на усыновление в иракские семьи. По его информации, из 49 женщин в Ираке на пожизненное заключение осуждена 21 женщина, две приговорены к смертной казни, еще 26 ожидают суда.

"Мы боремся за каждого нашего маленького гражданина. И не имеет значения ни национальность, ни место рождения, ни вероисповедание. Их матери оступились, пошли по ложному пути, осуждены на длительные сроки и пожизненное заключение. Но дети не в ответе за действия своих родителей. Это очень печальный факт, но таковы законы этой страны. Я убеждён, что федеральными властями делается всё, что возможно, для отбывания осуждёнными наказания в России", — заключил Кадыров.

В марте член Совфеда РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, возглавляющий рабочую группу по возвращению российских женщин и детей на родину, сообщил, что в багдадской тюрьме находятся свыше 100 российских женщин и детей. Женщины ждут суда по обвинению иракских властей в терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака. Они были вывезены на Ближний Восток мужьями, примкнувшими к ИГ, и после их смерти брошены на произвол судьбы.