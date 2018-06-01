Около 100 детей осужденных в Ираке женщин вернут в Россию, заявил Кадыров

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в ближайшее время из Ирака в Россию планируют вернуть 94 ребенка, матери которых были осуждены иракскими властями.Telegram.
Он пояснил, что все дети находятся под российской юрисдикцией и уже подготовлены все необходимые документы, чтобы они могли пересечь границу.
"Вторым этапом станет возвращение детей граждан России, рождённых за пределами страны. Их 45 человек. Это очень сложный процесс, но мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы наши дети росли в своей стране, в кругу своих родственников. Мы намерены обратиться к родственникам детей с предложением о сдаче ДНК. Это позволит установить факт гражданства ребёнка и упростит процедуру возвращения", — сообщил глава Чечни.
Кадыров объяснил, что с иракскими властями существует договоренность о том, что русскоязычных детей не отдадут на усыновление в иракские семьи. По его информации, из 49 женщин в Ираке на пожизненное заключение осуждена 21 женщина, две приговорены к смертной казни, еще 26 ожидают суда.
В марте член Совфеда РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, возглавляющий рабочую группу по возвращению российских женщин и детей на родину, сообщил, что в багдадской тюрьме находятся свыше 100 российских женщин и детей. Женщины ждут суда по обвинению иракских властей в терроризме и незаконном пересечении госграницы Ирака. Они были вывезены на Ближний Восток мужьями, примкнувшими к ИГ, и после их смерти брошены на произвол судьбы.