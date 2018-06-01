В Приморье медвежонка-сироту "с боем" забрали на одной из дач

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Жительницы Приморья отобрали у неизвестных раненого медвежонка, которого те содержали на даче, и привезли в центр реабилитации в селе Алексевка, сообщает центр "Тигр" в Facebook.

"В центр снова попал гималайский медвежонок —сирота, на этот раз это самочка этого года – возраст три-четыре месяца. Медвежонок был обнаружен в поселке Преображение Приморского края. Мишка повидал как плохих людей, так и хороших. Её отобрали отважные жительницы поселка у неизвестных "любителей" природы, которые его содержали на даче. Уж как он попал на дачу, история умалчивает, но отважные женщины его забрали и сообщили нам о своей находке", — говорится в сообщении.

В центре отмечают, что женщины "с боем отвоевали медвежонка", оказали ему первую помощь и соблюли все рекомендации по содержанию, пока специалисты "Тигра" и сотрудники департамента охотничьего надзора края не забрали зверя.

Одно ухо у медвежонка сильно порвано, вес животного – около четыре килограммов при норме в шести-семи килограммов. Сейчас мишку выхаживают в реабилитационном центре.

"Пока сложно сказать про ее дальнейшую судьбу, где она будет выпускаться в России или в Южной Корее (как предыдущие наши медвежата), этот вопрос еще пока в стадии решения", — сообщает центр.

Медвежонка содержат на частные пожертвования, все желающие могут перевести деньги на счет "Тигра".

Ранее четверых медвежат, которых спасли на Дальнем Востоке России и выходили в центре реабилитации, отправили в Южную Корею в рамках проекта по реинтродукции медведей в этой стране.