В Приморье медвежонка-сироту "с боем" забрали на одной из дач

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Жительницы Приморья отобрали у неизвестных раненого медвежонка, которого те содержали на даче, и привезли в центр реабилитации в селе Алексевка, сообщает центр "Тигр" в Facebook.
В центре отмечают, что женщины "с боем отвоевали медвежонка", оказали ему первую помощь и соблюли все рекомендации по содержанию, пока специалисты "Тигра" и сотрудники департамента охотничьего надзора края не забрали зверя.
Одно ухо у медвежонка сильно порвано, вес животного – около четыре килограммов при норме в шести-семи килограммов. Сейчас мишку выхаживают в реабилитационном центре.
"Пока сложно сказать про ее дальнейшую судьбу, где она будет выпускаться в России или в Южной Корее (как предыдущие наши медвежата), этот вопрос еще пока в стадии решения", — сообщает центр.
Медвежонка содержат на частные пожертвования, все желающие могут перевести деньги на счет "Тигра".
Ранее четверых медвежат, которых спасли на Дальнем Востоке России и выходили в центре реабилитации, отправили в Южную Корею в рамках проекта по реинтродукции медведей в этой стране.