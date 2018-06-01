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Общество

Получивший гектар после жалобы Путину сообщил о проблемах с инфраструктурой

03:3101.06.2018
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© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкУчасток земли, предоставленный в аренду как дальневосточный гектар. Архивное фотоУчасток земли, предоставленный в аренду как дальневосточный гектар. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июн — РИА Новости. Светлана Задёра. Приморец Иван Таркин, пожаловавшийся президенту Владимиру Путину на проблемы с получением "дальневосточного гектара", рассказал РИА Новости, что получил гектар быстро, но пока ничего там не построил из-за проблем с электричеством и инфраструктурой.

Остров Сахалин. Архивное фото
© Depositphotos / VladimirE
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Губернатор встретился через пять дней

В 2017 году Таркин пожаловался на прямой линии президента на бюрократию и сложности при оформлении "гектара". Путин тогда ответил, что программа "дальневосточный гектар" идет неплохо, но в Приморском крае сложнее всего, так как выдаче "гектаров" мешает отсутствие нормального кадастра и большие площади ведомственных земель.

Краевые власти тогда пояснили, что Таркин не мог оформить участок из-за вступивших в силу с 1 января изменений в закон о "дальневосточном гектаре", которые установили запрет на выдачу земельных участков в границах охотничьих угодий. С 1 октября вступила в силу поправка, снявшая эти ограничения, и уже 3 октября первый "дальневосточный гектар" на территории охотничьих угодий в Приморье получил Таркин.

"После звонка Путину помощь предложили сразу. Мне позвонил наш тогда губернатор Владимир Миклушевский, а дальше пошло по накатанной", — рассказал Таркин.

Сергей Суровцев
© Фото : Аккаунт Сергея Суровцева в социальной сети "ВКонтакте"
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Миклушевский встретился с ним через пять дней после прямой линии. Таркин выбрал землю между селами Раздольное и Оленевод Надеждинского района в 45 километрах от Владивостока.

Нет электричества

На свой гектар у Таркина много планов.

"Вначале я хочу построить жилой дом и заселиться. Планировал построить базу охотников и что-то по переработке мяса, но для этого надо там находиться и жить. А для этого нужно дотянуть туда электричество", — рассказал он.

Приморец уже обращался в Дальневосточную распределительную сетевую компанию, но ему отказали.

"Электрики говорят, что не будут тянуть электричество, пока у меня там не будет что-то стоять. А я не могу ничего поставить, пока не будет дороги", — объясняет он.

Отсутствие электричества на участке существенно повлияет на стоимость любых строительных работ. "Все упирается в электричество. Отсутствие электричества — это плюс 30% к стоимости работ. Это очень много", — говорит Таркин.

Работа центра поддержки получателей дальневосточного гектара. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Нужно строить дорогу

Отсутствие электричества — только одна из проблем.

Единственная дорога, по которой на участок может проехать спецтехника — по насыпи через реку. Насыпь размыло еще в начале мая, к тому же на участке осталась труба от предыдущего владельца — краевого предприятия "Приморский водоканал".

"Я не могу взять их трубу и выкинуть. Написал заявление… Сказали, что в понедельник, 4 июня, будут восстанавливать", — рассказывает Таркин.

На участок есть и другой путь, но он проходит под железной дорогой. Никакая спецтехника, включая строительный кран и длиномер, который нужен для установки 11-метрового электрического столба, там не проедет.

"Машина сможет проехать под железной дорогой, но там лимит по высоте 2,5 — 3 метра", — объясняет приморец.

Самолет лесной авиации над тайгой
© РИА Новости / В. Яковлев
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В итоге уже месяц Таркин приезжает на свой участок, чтобы отдохнуть, но начать там строительство не может. Он надеется, что все проблемы будут решены уже летом и что он успеет построить дом для наступления холодов.

Таркин рассказывает, что хочет простой дом, но с двухметровым фундаментом, так как территория постоянно затапливается.

"Огородик, забор — это потом. Все политические проблемы решены, все хорошо. Осталось технические решить. Любая стройка — это управляемый хаос, но им надо управлять", — резюмирует он.

По программе "Дальневосточный гектар" каждый гражданин России может получить земельный участкок площадью до гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать ход освоения. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Kanakis
Т.е. ему теперь в тайгу дорогу надо за гос. счёт и электричество? А космодром не надо построить, маленький?
03:43
01.06.2018
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