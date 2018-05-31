Количество разводов в Чувашии уменьшилось на 2,8%

ЧЕБОКСАРЫ, 31 мая — РИА Новости. За период с января по апрель 2018 года количество разводов в чувашских семьях уменьшилось на 2,8% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона со ссылкой на данные Чувашстата.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в январе-апреле этого года Чувашская республика сохраняла первое место в Приволжском федеральном округе по наименьшему количеству разводов на тысячу населения, а среди всех субъектов Российской Федерации Чувашия поднялась на одну позицию в рейтинге — с восьмого на седьмое место.

"В Чувашии уважительное отношение к браку и семье всегда ставилось во главу угла. Социальная поддержка семей с детьми, воспитание молодого поколения на основе семейных ценностей дают большой синергетический эффект", — привели в пресс-службе слова главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Глава региона отметил, что поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы является одним из приоритетных направлений работы властей.

Так, в прошлом году 427 молодых семей из Чувашии получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия. На эти цели было направлено 302,5 миллиона рублей. В текущем году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получат 370 молодых семей на общую сумму 271,3 миллиона рублей.

Кроме того, молодым семьям республики выплачиваются ежемесячные пособия на первого ребенка. В 2018 году размер пособия составляет 8 910 рублей. На выплату пособий в текущем году планируется направить 143,5 миллиона рублей.

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