Количество разводов в Чувашии уменьшилось на 2,8%

ЧЕБОКСАРЫ, 31 мая — РИА Новости. За период с января по апрель 2018 года количество разводов в чувашских семьях уменьшилось на 2,8% по сравнению с прошлым годом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона со ссылкой на данные Чувашстата.
"В Чувашии уважительное отношение к браку и семье всегда ставилось во главу угла. Социальная поддержка семей с детьми, воспитание молодого поколения на основе семейных ценностей дают большой синергетический эффект", — привели в пресс-службе слова главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Глава региона отметил, что поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы является одним из приоритетных направлений работы властей.
Так, в прошлом году 427 молодых семей из Чувашии получили государственную поддержку и улучшили жилищные условия. На эти цели было направлено 302,5 миллиона рублей. В текущем году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья получат 370 молодых семей на общую сумму 271,3 миллиона рублей.
Кроме того, молодым семьям республики выплачиваются ежемесячные пособия на первого ребенка. В 2018 году размер пособия составляет 8 910 рублей. На выплату пособий в текущем году планируется направить 143,5 миллиона рублей.
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