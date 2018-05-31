Камчатка и АСИ подписали соглашение о внедрении лучших региональных практик

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ), которое предполагает внедрение на территории региона успешных практик других субъектов страны, таких как "доступная среда" и "развитие оьбщественных пространств", сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

В 2017 году АСИ запустило новый проект под названием "Магазин верных решений". В его банке на данный момент находится 41 полностью готовое для внедрения решение с набором методических рекомендаций.

"Хочу выразить огромную признательность за ту работу, которую мы проводили в течение года. Я удовлетворен таким высоким уровнем взаимодействия и хотел бы сказать отдельные слова признательности за то, что на Дальнем Востоке существует отделение Агентства стратегических инициатив, которое проводит большую работу для того, чтобы мы, дальневосточники, не чувствовали себя, что называется, далеко, несмотря на расстояния", — цитирует пресс-служба слова губернатора Камчатки Владимира Илюхина.

Часть предложений из "Магазина верных решений" уже внедряется на Камчатке, в частности "развитие общественных пространств" или "доступная среда".

В свою очередь, зампред правительства Камчатского края Марина Суббота добавила, что Камчатке есть что предложить коллегам и внести в банк "Магазина верных решений".

"В первую очередь, это социальное предпринимательство, где успешная практика сформирована с детскими дошкольными учреждениями, а также проект вулканариум — частный музей" — цитирует пресс-служба Субботу.

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