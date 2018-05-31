Камчатка и АСИ подписали соглашение о внедрении лучших региональных практик

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ), которое предполагает внедрение на территории региона успешных практик других субъектов страны, таких как "доступная среда" и "развитие оьбщественных пространств", сообщает пресс-служба правительства региона.
Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.
В 2017 году АСИ запустило новый проект под названием "Магазин верных решений". В его банке на данный момент находится 41 полностью готовое для внедрения решение с набором методических рекомендаций.
Часть предложений из "Магазина верных решений" уже внедряется на Камчатке, в частности "развитие общественных пространств" или "доступная среда".
В свою очередь, зампред правительства Камчатского края Марина Суббота добавила, что Камчатке есть что предложить коллегам и внести в банк "Магазина верных решений".
"В первую очередь, это социальное предпринимательство, где успешная практика сформирована с детскими дошкольными учреждениями, а также проект вулканариум — частный музей" — цитирует пресс-служба Субботу.
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