МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направит главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому просьбу проверить объекты культуры на предмет продажи в них алкоголя.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя инцидент в Третьяковской галерее, где была повреждена картина Илья Репина "Иван Грозный и сын его Иван", заявила, что в учреждениях культуры необходимо разобраться с обеспечение безопасности. Она также задалась вопросами, "почему в наших музеях торгуют водкой и коньяком" и "на каком основании в музеях, очагах культуры, можно распивать спиртные напитки"?

Как позже пояснили в Минкультуры, розничная продажа алкогольной продукции не допускаются в зданиях, находящихся во владении или пользовании юридических лиц, осуществляющих деятельность в области культуры. В то же время запрет на продажу алкоголя не распространяется на розничную продажу, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, которые оказывают услуги общественного питания в концертных и театральных залах и парках.

"Галереи, театры, музеи и другие объекты культуры предназначены для того, чтобы люди, посещая их, получали новые знания, повышали свой культурный уровень. Продажа и употребление алкоголя в таких местах неприемлемы", — заявил РИА Новости Хамзаев.

По словам общественника, обращение, подписанное экспертами проекта, в ближайшее время будет направлено Мединскому.

"Наша основная цель — сохранить культурный код и историческую память объектов культуры, тем более что подобные инциденты показывают, в какой опасности могут оказаться данные места. Ради безопасности посетителей и самих объектов культуры просим вас организовать такую проверку", — говорится в обращении Хамзаева.

Он также просит Мединского детально разобраться в инциденте в Третьяковской галерее и "посодействовать в привлечении к ответственности сотрудников, разрешивших продажу спиртного на территории музея и допустивших такие грубые нарушения".

В пятницу перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения. Подозреваемый был задержан. В суде, где ему в субботу должны были избрать меру пресечения, мужчина признался, что перед происшествием выпил в буфете музея.