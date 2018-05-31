Путин обсудил с Совбезом подготовку к чемпионату мира по футболу

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил в четверг с постоянными членами Совета безопасности России вопросы внутрироссийской повестки дня, в том числе подготовку к чемпионату мира по футболу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялось обсуждение текущих вопросов внутрироссийской социально-экономической повестки дня", — сказал он. "Обсуждались также вопросы, связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу", — добавил пресс-секретарь.

"Также Путин информировал членов Совбеза о своих контактах на полях ПМЭФ, в частности о состоявшихся переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном", — сообщил Песков.

В совещании приняли участие спикеры обеих плат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.