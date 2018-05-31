Власти Татарстана выделят миллион рублей семье погибшей во время непогоды

КАЗАНЬ, 31 мая — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг выразил соболезнования родным женщины, на которую в среду во время грозы со шквалистым ветром рухнула крыша магазина, и поручил правительству выделить семье погибшей 1 миллион рублей, сообщила заместитель руководителя пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, которое проводит по данному факту проверку, вечером 30 мая в селе Муслюмово снесенная сильным порывом ветра крыша магазина упала на 33-летнюю местную жительницу, которая работала продавцом и после окончания смены вышла из магазина, чтобы поехать домой. В результате полученных травм женщина скончалась спустя несколько часов в больнице.

"Есть жертва в Муслюмовском районе: поступило сообщение о том, что там погибла женщина. В связи с этим президентом республики Татарстан дано поручение о выделении правительством республики семье погибшей 1 миллиона рублей и оказании всей необходимой поддержки", — сказала Галимова журналистам.

В среду в Татарстане в результате прохождения грозового фронта со шквалистым ветром до 25 метров в секунду, сильным дождем, грозой более 50 жилых домов и административных зданий получили повреждения кровли, были повалены более 40 деревьев, осветительная опора, повреждены более 20 автомобилей. В результате пострадали четыре человека, в том числе ребенок, одна женщина погибла. Из-за непогоды 85 населенных пунктов с населением более 46 тысяч человек временно оставались без электроснабжения.

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