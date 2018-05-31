Путин 1 июня вручит ордена "Родительская слава" многодетным семьям

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 июня вручит орден "Родительская слава" родителям многодетных семей, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что президент примет участие в мероприятиях по случаю Дня защиты детей. Он посетит Морозовскую детскую городскую клиническую больницу, где осмотрит новый современный корпус клиники.

"Также в этот день в Кремле в торжественной обстановке Владимир Путин вручит орден "Родительская слава" родителям многодетных семей. Среди удостоенных награды семьи из Москвы, Ставропольского края, Калининградской и Курганской областей, Республик Адыгея, Хакасия, Саха (Якутия) и Мордовия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что орденом награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Орден "Родительская слава" был учрежден указом президента в мае 2008 года.