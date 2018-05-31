Путин поручил Росгвардии гарантировать порядок и безопасность

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил перед Росгвардией задачу надежно гарантировать безопасность и порядок в местах массового пребывания людей.

"Особая ответственность у Федеральной службы войск Национальной гвардии. Хорошо подготовленные, мобильные и технически оснащенные части и подразделения Росгвардии должны эффективно действовать в любой обстановке", — сказал Путин в четверг в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

В частности, по словам главы государства, сотрудники Росгвардии должны "надежно гарантировать безопасность в местах массового пребывания людей".

Говоря о задачах МВД, Путин отметил, что "развитие России как правового и демократического государства должно подкрепляться успехами в борьбе с преступностью, защитой прав и свобод граждан". "Это прямая обязанность органов внутренних дел", — сказал Путин, напомнив, что в этом году исполняется 300 лет российской полиции.

"Важно повышать раскрываемость преступлений, нарастить работу по борьбе с нарушениями общественного порядка, усиливать борьбу с незаконным оборотом наркотиков, нарушениями правил дорожного движения, контроль над миграционными потоками", — подчеркнул президент, поздравив сотрудников полиции с этим юбилеем.