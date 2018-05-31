С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Семья Андрея и Светланы Луста из Немана Калининградской области, где воспитываются 10 детей, в пятницу будет награждена орденом "Родительская слава".

"Многодетная семья Луста из Немана удостоена ордена "Родительская слава"… Любви и заботы Светланы и Андрея хватает на десятерых — именно столько детей родители вырастили и продолжают воспитывать, ведь самому младшему Даниэлю всего три годика, а самой старшей дочери Елене — 27 лет. Совсем скоро вместе с главой администрации Андреем Нейманом большая семья отправится в Москву, где 1 июня в Кремле будут чтить самые большие и дружные семьи России", — сообщается на странице администрации Неманского городского округа "ВКонтакте".

Как отмечают районные власти, семья Луста будет представлять не только Калининградскую область, но и весь Северо-Западный федеральный округ. Ее поездка в Москву и обратно финансируется неманской администрацией.

"Вся большая семья волнуется перед ответственной встречей с президентом РФ, девушки готовят платья, юноши — костюмы, счастливые родители репетируют благодарственную речь", — заключают районные власти.

Орден "Родительская Слава" появился в числе наград РФ в мае 2008 года в рамках возрождения ордена советской эпохи "Материнская Слава". Эта награда вручается семьям, которые имеют не менее четверых детей, и на момент получения ордена четвертый ребенок должен достичь трехлетнего возраста. При этом учитывается здоровый образ жизни и социальная ответственность родителей, их забота о физическом здоровье, образовании, духовном и нравственном развитии детей.