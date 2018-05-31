Житель Подмосковья получит награду МЧС за спасение женщины при пожаре

МОСКВА, 31 мая РИА Новости. Семнадцатилетний житель подмосковного Одинцово Никита Калеманов получит медаль МЧС "За отвагу на пожаре", сообщил РИА Новости представитель регионального главка ведомства.

"Героический поступок Никита Калеманов совершил 15 декабря 2017 года. В тот день в подмосковном Одинцово на улице Советской, в доме, где он живет, произошел пожар — ночью загорелась квартира на восьмом этаже", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, жильцы дома спешно эвакуировались на улицу. При этом Калеманов спустился на 8-й этаж для того, чтобы оказать помощь тем, кто в этом, возможно, нуждался.

"Так и произошло — в условиях отсутствия видимости и большой концентрации продуктов горения, сквозь дым Никита увидел женщину. Средств индивидуальной защиты у него не было, из дома он захватил только полотенце, которым прикрывал голову", — сказал представитель МЧС.

Молодой человек смог вывесит пострадавшую на улицу, убедился, что ей ничего не угрожает, и побежал оповещать о пожаре других жильцов.

"За отвагу на пожаре" — одна из самых престижных ведомственных наград МЧС России. Начальник подмосковного главка ведомства генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Полетыкин вручит награду Калеманову 1 июня. Церемония пройдет в колледже, в котором учится Калеманов.