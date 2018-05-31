В Челябинске закрыли сообщества зацеперов и руферов в соцсетях

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. Прокуратура Челябинска выявила в интернете сообщества зацеперов и руферов, пропагандирующие проезд на транспорте запрещенным способом и развлекательное посещение высотных объектов, решением суда доступ к сообществам закрыт, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным ведомства, прокуратура Калининского района Челябинска выявила в социальной сети сообщество зацеперов, где пропагандируется проезд на железнодорожном и другом транспорте запрещенным способом. Также распространялись сведения о способах и методах рискованных поездок, продаже спецоборудования, советы, как избежать обнаружения на подъездах к железнодорожным станциям, уточняет прокуратура.

Кроме того, обнаружены группы руферов с информацией об имеющихся в Челябинске открытых чердачных помещениях, крышах многоквартирных домов, заброшенных объектах капстроительства для руфинга (посещения высотных объектов в развлекательных целях) с указанием адресов, добавляет прокуратура.

"В связи с этим прокуратура направила в суд четыре заявления о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", — говорится в сообщении.

Данное решение суда является основанием для блокирования федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций доступа на интернет-страницы, уточняется в сообщении.