Нижний Новгород готов к ЧМ: футбол, бесплатные музеи и скидки в ресторанах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Нижний Новгород во время матчей чемпионата мира по футболу готовится встретить более 200 тысяч гостей, из которых 10-15% составят иностранцы. По данным местных властей, подготовка инфраструктуры города завершилась почти месяц назад. Помимо нового терминала аэропорта и реконструированного железнодорожного вокзала, гостей ожидают сюрпризы в виде бесплатных билетов в музеи и карт скидок в развлекательные учреждения города.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Нижнем Новгороде 18 июня сыграют команды Швеции и Южной Кореи, 21 июня – Аргентины и Хорватии, 24 июня — Англии и Панамы, 27 июня — Швейцарии и Коста-Рики, 1 июля пройдет игра 1/8 финала, а 6 июля – четвертьфинал.

Готовность крупных транспортных узлов



В рамках подготовки к ЧМ в Нижнем Новгороде построен новый терминал аэропорта, его пропускная способность через госграницу в 2 раза превысила возможности старого терминала и составила 740 пассажиров в час.

"Имеющаяся конфигурация пункта пропуска позволит на время проведения ЧМ увеличить его пропускную способность до 1 тысячи пассажиров в час, но если понадобится, то мы задействуем старый терминал, который сейчас законсервирован", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Федор Клишковский.

Он добавил, что в рамках подготовки к чемпионату совместно со спецслужбами в аэропорту проводятся регулярные обходы, тактические мероприятия и учения, отрабатываются нештатные ситуации, внедряются дополнительные меры безопасности.

Также специально к чемпионату в городе реконструирован железнодорожный вокзал, благодаря чему его площадь увеличилась на 1,2 тысячи квадратных метров, обновлены интерьеры, кресла, отремонтированы все санитарные комнаты. Электронные табло и голосовые объявления теперь работают в автоматическом режиме, а объявления диктора звучат на русском и английском языках. На вокзале работает бесплатный wi-fi и установлены терминалы для зарядки мобильных устройств.

Для транспортной безопасности на вокзале установлено 470 камер видеонаблюдения, а во время ЧМ количество участков досмотра будет увеличено с 14 до 18 общей пропускной способностью более 7 тысяч человек в час.

По данным пресс-службы Горьковской железной дороги (ГЖД), на вокзале перед чемпионатом регулярно проводятся тестовые мероприятия по обеспечению безопасности при отработке нештатных ситуаций, влияющих на порядок прохождения клиентских групп и болельщиков.

Бесплатный транспорт



Для болельщиков и волонтеров в Нижнем Новгороде во время матчей ЧМ будут курсировать автобусы-шаттлы по 7 маршрутам, адаптированных для максимально удобного проезда к стадиону, зоне фестиваля болельщиков и основным транспортным узлам города, сообщили РИА Новости в департаменте транспорта.

"По этим маршрутам будет курсировать 131 шаттл. Бесплатный проезд устанавливается для болельщиков при предъявлении билета на футбольный матч чемпионата в день его проведения, для волонтеров и граждан, обеспечивающих работу спортивных и культурно-массовых мероприятий — при предъявлении специальной аккредитационной карты на все время проведения ЧМ", — сказал пресс-секретарь департамента Сергей Кленов.

Передвижение шаттлов станет отслеживать специально созданный контрольно-диспетчерский пункт для мониторинга ситуации на дорогах в режиме онлайн. "Шаттлы будут ходить по собственному расписанию в режиме "день-ночь" с интервалом 5-10 минут. Если мониторинг покажет, что на остановке скопилось большое количество пассажиров, то интервал подачи автобусов сократится", — пояснил Кленов.

Для личного транспорта в городе организовано 11 парковок на 5 тысяч машиномест. Они расположены около крупных транспортных развязок и стадиона. Пользоваться парковками можно бесплатно при предъявлении аккредитационной карты.

Сейчас в городе работает один центр выдачи паспортов болельщиков – на территории Нижегородской Ярмарки, рядом со стадионом, где пройдут матчи ЧМ. Центр работает каждый день с 11.00 до 20.00 мск кроме понедельника, и при пиковой нагрузке документы здесь смогут получить около четырех тысяч человек в сутки. Как сообщили в областном министерстве спорта, непосредственно к ЧМ-2018 появятся дополнительные центры.

Украшение города



План украшения города на период проведения мундиаля предусматривает размещение 2,5 тысяч флаговых консолей на световых опорах, расположенных по маршруту клиентских групп и на прилегающей к стадиону территории, сообщили в городском центре градостроительства и архитектуры.

Планируется размещение печатной наружной рекламы вдоль маршрутов клиентских групп. Кроме того, внутри кругового движения транспортной развязки около стадиона будет установлена объемная декоративная композиция с символикой чемпионата.

В городе также на ряде центральных улиц установлены скульптуры символа ЧМ — Волка Забиваки, с которым можно сфотографироваться.

Помощь волонтеров



Как сообщили РИА Новости в региональном министерстве спорта, всего в Нижнем Новгороде подготовлено 2,7 тысячи волонтеров, из которых 1,2 тысячи — это волонтеры оргкомитета "Россия-2018" для работы на спортивных объектах, с официальными лицами и т.д., а также 1,5 тысячи городских волонтеров, которые будут отвечать за создание атмосферы праздника и помогать болельщикам на улицах города.

В департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода добавили, что в дни проведения матчей городские волонтеры станут работать по шести направлениям: фестиваль болельщиков, медицина, информационно-туристическая служба, навигация, транспорт, управление волонтерами. Это произойдет в зонах прибытия болельщиков (аэропорт, железнодорожный вокзал, автостанции), в фан-зоне, на центральных исторических улицах, ключевых станциях метро и на территории последней мили.

Среди основных задач городских волонтеров — транспортная логистика, навигация болельщиков и анимация в фан-зоне. Предусмотрена и информационно-туристическая функция — в главных исторических местах города установят специальные стенды, где волонтеры будут консультировать гостей об экскурсиях, рассказывать, как приобрести билеты и самостоятельно добраться до необходимого места. Отдельно будут работать волонтеры-экскурсоводы, которые смогут самостоятельно водить группы болельщиков по основным туристическим маршрутам.

Как не потеряться в городе



Для информационного сопровождения гостей города в аэропорту и на железнодорожном вокзале будут установлены стойки нижегородского туристско-информационного центра с англоговорящим персоналом и картбанком для информационных материалов.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального департамента развития туризма, планируется работа мобильных офисов в виде павильонов, выполненных по единому стандарту оформления туристско-информационных центров городов-организаторов чемпионата. Павильоны установят около железнодорожного и речного вокзалов и у Дмитриевской башни нижегородского Кремля.

Для болельщиков и гостей города подготовлена "Карты гостя Нижегородской области", где с одной стороны напечатан входной билет в музеи, галереи и выставки, а с другой — карта скидок в отелях, кафе, ресторанах, клубах, кинотеатрах и других развлекательных учреждениях.

Кроме того, выпущены туристские карты области и города, а также флаер-памятки на русском, английском, испанском, французском, немецком, китайском, хорватском, шведском, корейском языках; путеводитель по Нижнему Новгороду на пяти языках. Специалисты разработали мобильное туристическое приложение для гостей и специальный раздел на информационном портале nnwelcome.ru.

Гастрономические изыски



Нижегородские рестораторы, встречая иностранных гостей, намерены отдать предпочтение русской кухне. Как сказал РИА Новости президент Группы компаний "ПИР" (по оценкам аналитиков, занимает 20-25% ресторанного рынка Нижнего Новгорода) Александр Котюсов, в своих ресторанах на время чемпионата разнообразят лишь русское меню.

"Отдадим предпочтение русской кухне: приготовим больше пельменей с разными начинками, солянку, котлеты, борщ, щи, кулебяку, стерлядь. Я не думаю, что иностранному туристу, например, аргентинцу, захочется в России попробовать суши или спагетти. Эти блюда останутся в меню, но приоритет останется за русской кухней", — пояснил он.

Котюсов добавил, что алкогольную карту расширит пивная продукция, выпущенная в России, в большинстве нижегородского производства, а также российская водка.

Запрет на продажу алкоголя



С алкоголем рестораторам придется вести себя аккуратнее. Как сообщили в администрации города, в период проведения чемпионата мира по футболу вводятся ограничения на розничную продажу алкогольной продукции.

На автостанциях, автовокзалах, центре билетирования "Дворец спорта", а также на площади Киселева (место прибытия болельщиков автобусами-шаттлами) будет введен запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре (в пластиковых и жестяных бутылках продажа не запрещена) накануне и в день проведения матчей.

Полный запрет на продажу алкоголя во время игр будет действовать в радиусе двух километров вокруг стадиона "Нижний Новгород", а также в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Ограничения коснутся и фан-зоны в историческом центре Нижнего Новгорода и прилегающей территории. Здесь также будет действовать запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре — как в магазинах, так и в местах общепита в дни накануне матчей, в дни их проведения и во время трансляций игр сборной России.