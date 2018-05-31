Нижний Новгород готов к ЧМ: футбол, бесплатные музеи и скидки в ресторанах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая — РИА Новости. Нижний Новгород во время матчей чемпионата мира по футболу готовится встретить более 200 тысяч гостей, из которых 10-15% составят иностранцы. По данным местных властей, подготовка инфраструктуры города завершилась почти месяц назад. Помимо нового терминала аэропорта и реконструированного железнодорожного вокзала, гостей ожидают сюрпризы в виде бесплатных билетов в музеи и карт скидок в развлекательные учреждения города.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Нижнем Новгороде 18 июня сыграют команды Швеции и Южной Кореи, 21 июня – Аргентины и Хорватии, 24 июня — Англии и Панамы, 27 июня — Швейцарии и Коста-Рики, 1 июля пройдет игра 1/8 финала, а 6 июля – четвертьфинал.
Готовность крупных транспортных узлов
В рамках подготовки к ЧМ в Нижнем Новгороде построен новый терминал аэропорта, его пропускная способность через госграницу в 2 раза превысила возможности старого терминала и составила 740 пассажиров в час.
"Имеющаяся конфигурация пункта пропуска позволит на время проведения ЧМ увеличить его пропускную способность до 1 тысячи пассажиров в час, но если понадобится, то мы задействуем старый терминал, который сейчас законсервирован", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Федор Клишковский.
Он добавил, что в рамках подготовки к чемпионату совместно со спецслужбами в аэропорту проводятся регулярные обходы, тактические мероприятия и учения, отрабатываются нештатные ситуации, внедряются дополнительные меры безопасности.
Для транспортной безопасности на вокзале установлено 470 камер видеонаблюдения, а во время ЧМ количество участков досмотра будет увеличено с 14 до 18 общей пропускной способностью более 7 тысяч человек в час.
По данным пресс-службы Горьковской железной дороги (ГЖД), на вокзале перед чемпионатом регулярно проводятся тестовые мероприятия по обеспечению безопасности при отработке нештатных ситуаций, влияющих на порядок прохождения клиентских групп и болельщиков.
Бесплатный транспорт
"По этим маршрутам будет курсировать 131 шаттл. Бесплатный проезд устанавливается для болельщиков при предъявлении билета на футбольный матч чемпионата в день его проведения, для волонтеров и граждан, обеспечивающих работу спортивных и культурно-массовых мероприятий — при предъявлении специальной аккредитационной карты на все время проведения ЧМ", — сказал пресс-секретарь департамента Сергей Кленов.
Передвижение шаттлов станет отслеживать специально созданный контрольно-диспетчерский пункт для мониторинга ситуации на дорогах в режиме онлайн. "Шаттлы будут ходить по собственному расписанию в режиме "день-ночь" с интервалом 5-10 минут. Если мониторинг покажет, что на остановке скопилось большое количество пассажиров, то интервал подачи автобусов сократится", — пояснил Кленов.
Сейчас в городе работает один центр выдачи паспортов болельщиков – на территории Нижегородской Ярмарки, рядом со стадионом, где пройдут матчи ЧМ. Центр работает каждый день с 11.00 до 20.00 мск кроме понедельника, и при пиковой нагрузке документы здесь смогут получить около четырех тысяч человек в сутки. Как сообщили в областном министерстве спорта, непосредственно к ЧМ-2018 появятся дополнительные центры.
Украшение города
Планируется размещение печатной наружной рекламы вдоль маршрутов клиентских групп. Кроме того, внутри кругового движения транспортной развязки около стадиона будет установлена объемная декоративная композиция с символикой чемпионата.
В городе также на ряде центральных улиц установлены скульптуры символа ЧМ — Волка Забиваки, с которым можно сфотографироваться.
Помощь волонтеров
В департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода добавили, что в дни проведения матчей городские волонтеры станут работать по шести направлениям: фестиваль болельщиков, медицина, информационно-туристическая служба, навигация, транспорт, управление волонтерами. Это произойдет в зонах прибытия болельщиков (аэропорт, железнодорожный вокзал, автостанции), в фан-зоне, на центральных исторических улицах, ключевых станциях метро и на территории последней мили.
Среди основных задач городских волонтеров — транспортная логистика, навигация болельщиков и анимация в фан-зоне. Предусмотрена и информационно-туристическая функция — в главных исторических местах города установят специальные стенды, где волонтеры будут консультировать гостей об экскурсиях, рассказывать, как приобрести билеты и самостоятельно добраться до необходимого места. Отдельно будут работать волонтеры-экскурсоводы, которые смогут самостоятельно водить группы болельщиков по основным туристическим маршрутам.
Как не потеряться в городе
Как сообщил РИА Новости представитель регионального департамента развития туризма, планируется работа мобильных офисов в виде павильонов, выполненных по единому стандарту оформления туристско-информационных центров городов-организаторов чемпионата. Павильоны установят около железнодорожного и речного вокзалов и у Дмитриевской башни нижегородского Кремля.
Для болельщиков и гостей города подготовлена "Карты гостя Нижегородской области", где с одной стороны напечатан входной билет в музеи, галереи и выставки, а с другой — карта скидок в отелях, кафе, ресторанах, клубах, кинотеатрах и других развлекательных учреждениях.
Кроме того, выпущены туристские карты области и города, а также флаер-памятки на русском, английском, испанском, французском, немецком, китайском, хорватском, шведском, корейском языках; путеводитель по Нижнему Новгороду на пяти языках. Специалисты разработали мобильное туристическое приложение для гостей и специальный раздел на информационном портале nnwelcome.ru.
Гастрономические изыски
"Отдадим предпочтение русской кухне: приготовим больше пельменей с разными начинками, солянку, котлеты, борщ, щи, кулебяку, стерлядь. Я не думаю, что иностранному туристу, например, аргентинцу, захочется в России попробовать суши или спагетти. Эти блюда останутся в меню, но приоритет останется за русской кухней", — пояснил он.
Котюсов добавил, что алкогольную карту расширит пивная продукция, выпущенная в России, в большинстве нижегородского производства, а также российская водка.
Запрет на продажу алкоголя
На автостанциях, автовокзалах, центре билетирования "Дворец спорта", а также на площади Киселева (место прибытия болельщиков автобусами-шаттлами) будет введен запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре (в пластиковых и жестяных бутылках продажа не запрещена) накануне и в день проведения матчей.
Полный запрет на продажу алкоголя во время игр будет действовать в радиусе двух километров вокруг стадиона "Нижний Новгород", а также в аэропорту и на железнодорожном вокзале.
Ограничения коснутся и фан-зоны в историческом центре Нижнего Новгорода и прилегающей территории. Здесь также будет действовать запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре — как в магазинах, так и в местах общепита в дни накануне матчей, в дни их проведения и во время трансляций игр сборной России.