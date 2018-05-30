Врио главы Якутии подписал первый указ о ликвидации последствий паводка

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

ХАБАРОВСК, 30 мая — РИА Новости. Врио главы Якутии Айсен Николаев в среду подписал свой первый на этом посту указ "О первоочередных мерах по ликвидации последствий наводнения 2018 года", сообщило правительство республики.

С 14 мая в Якутии из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Николаев был назначен врио главы региона 28 мая.

"Сегодня я подписал свой первый указ на посту временно исполняющего обязанности главы республики, и он связан с преодолением тех последствий, которые нанесло нам разрушительное наводнение", — цитируются в сообщении слова Николаева. По его словам, на сегодняшний день ущерб от паводка оценивается в сумму около 1,19 миллиарда рублей, при этом ущерб по населенным пунктам Кобяйского, Среднеколымского и Верхнеколымского улусов еще не подсчитан.

Николаев отметил, что задачи по ликвидации последствий паводка в этом году являются первоочередными направлениями работы регионального правительства и органов местного самоуправления, необходимо восстановить жилые дома, социальные объекты, дороги, объекты связи и энергетики, возместить населению ущерб от наводнения.

В указе дается поручение об увеличении суммы резервного фонда правительства на предупреждение и ликвидацию ЧС на 300 миллионов рублей, до 465 миллиона рублей.

Как отмечает правительство, из-за наводнения в Якутии пострадали свыше 40 населенных пунктов в Амгинском, Усть-Майском, Таттинском, Чурапчинском, Томпонском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Намском, Кобяйском, Верхнеколымском, Среднеколымском улусах, а также в городском округе "город Якутск". Затоплено более 1,3 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 4 тысяч человек, 38 социально значимых объектов. Повреждены дороги, объекты опоры и линии электропередач. За материальной помощью обратились более 3,5 тысячи человек.