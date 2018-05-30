РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Гурцкая сравнила с нацистскими слова уральского депутата об инвалидах

20:3830.05.2018
(обновлено: 20:50 30.05.2018)
02284
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевица Диана Гурцкая. Архивное фотоПевица Диана Гурцкая. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Член Общественной палаты России Диана Гурцкая выступила с резкой критикой слов екатеринбургского депутата Николая Косарева, который сказал, что на помощь инвалидам и недоношенным младенцам в России тратится слишком много. Региональное отделение ЕР заявило, что слова депутата идут вразрез с партийными и общечеловеческими ценностями, а сам Косарев убеждает, что его не так поняли.

Гипс. Архивное фото
© Depositphotos / AndreyPopov
В Кургане подростка-инвалида не пустили в самолет из-за гипса на ногах
Слова депутата екатеринбургской городской думы Николая Косарева (ЕР), бывшего ректора Уральского горного университета, о недоношенных младенцах опубликовало ранее агентство "Уралинформбюро". Депутат сказал, что "мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью", "мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов… они инвалиды, они больные". На вопрос, стоит ли помогать таким детям, депутат ответил, что во всем должна быть мера и выхаживание инвалидов — "не очень хорошее (дело) с точки зрения нагрузки на государство".

Председатель комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая обратилась к секретарю свердловского отделения ЕР Виктору Шептию с просьбой дать оценку высказываниям Косарева. Аналогичное письмо она направила свердловскому прокурору Сергею Охлопкову, которого попросила проверить, не нарушают ли слова депутата законодательство об унижении человеческого достоинства. Копии писем есть в распоряжении РИА Новости.

"Аналогичной позиции придерживались и идеологи фашистской Германии. Именно "из-за гуманных соображений" в 1939 году по распоряжению Адольфа Гитлера начался процесс умерщвления "непригодных для жизни" младенцев с врожденными дефектами, людей, страдающих острыми умственными расстройствам, и "бесполезных едоков", – пишет Гурцкая.

Скриншот видеозаписи камеры наблюдения в торговом центре в Екатеринбурге
"Просто смотрел гаджеты". За что инвалида избили в ТЦ в Екатеринбурге
Региональное отделение "Единой России" уже заявило, что не разделяет позицию депутата. "Со всей ответственностью можем заявить, что личное мнение Косарева, идущее вразрез не только с партийными, но и с общечеловеческими ценностями, никак не повлияет на реализацию государственной поддержки при выхаживании недоношенных младенцев и лечении людей с инвалидностью", – сообщили в пресс-службе отделения.

Сам Косарев заявил РИА Новости, что его высказывание об излишних тратах на оказание помощи недоношенным младенцам и инвалидам, было вырвано из контекста и не имеет ничего общего с излагаемой мыслью.

"Вырвали из контекста, что Косарев против перинатальных центров, против инвалидов. Никак нет. Я думаю, что сейчас термин "здоровьесбережение" должен быть лучше термина "здравоохранение", потому что это все старо. Никаких средств государства не хватит на поддержку очень большого количества ресурсников", – сказал он.

Депутат заявил, что пытался объяснить, что люди, в первую очередь, должны сами заранее заботиться о своем здоровье, вместо того чтобы потом его поправлять. Это высказывание касалось, в том числе, рождения недоношенных детей и людей, переживших инсульт, сказал он.

"Не отрицаю, что государство должно поддерживать эти социальные дела, оно должно. Но нужно начинать учить (людей), чтобы они сберегали свое здоровье сами. За них никто его не сбережет. Вот в таком ключе был разговор", – сказал Косарев.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена