Гурцкая сравнила с нацистскими слова уральского депутата об инвалидах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Член Общественной палаты России Диана Гурцкая выступила с резкой критикой слов екатеринбургского депутата Николая Косарева, который сказал, что на помощь инвалидам и недоношенным младенцам в России тратится слишком много. Региональное отделение ЕР заявило, что слова депутата идут вразрез с партийными и общечеловеческими ценностями, а сам Косарев убеждает, что его не так поняли.

Слова депутата екатеринбургской городской думы Николая Косарева (ЕР), бывшего ректора Уральского горного университета, о недоношенных младенцах опубликовало ранее агентство "Уралинформбюро". Депутат сказал, что "мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью", "мы создаем перинатальные центры, например, где выхаживаем младенцев весом по 500 граммов… они инвалиды, они больные". На вопрос, стоит ли помогать таким детям, депутат ответил, что во всем должна быть мера и выхаживание инвалидов — "не очень хорошее (дело) с точки зрения нагрузки на государство".

Председатель комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая обратилась к секретарю свердловского отделения ЕР Виктору Шептию с просьбой дать оценку высказываниям Косарева. Аналогичное письмо она направила свердловскому прокурору Сергею Охлопкову, которого попросила проверить, не нарушают ли слова депутата законодательство об унижении человеческого достоинства. Копии писем есть в распоряжении РИА Новости.

"Аналогичной позиции придерживались и идеологи фашистской Германии. Именно "из-за гуманных соображений" в 1939 году по распоряжению Адольфа Гитлера начался процесс умерщвления "непригодных для жизни" младенцев с врожденными дефектами, людей, страдающих острыми умственными расстройствам, и "бесполезных едоков", – пишет Гурцкая.

Региональное отделение "Единой России" уже заявило, что не разделяет позицию депутата. "Со всей ответственностью можем заявить, что личное мнение Косарева, идущее вразрез не только с партийными, но и с общечеловеческими ценностями, никак не повлияет на реализацию государственной поддержки при выхаживании недоношенных младенцев и лечении людей с инвалидностью", – сообщили в пресс-службе отделения.

Сам Косарев заявил РИА Новости, что его высказывание об излишних тратах на оказание помощи недоношенным младенцам и инвалидам, было вырвано из контекста и не имеет ничего общего с излагаемой мыслью.

"Вырвали из контекста, что Косарев против перинатальных центров, против инвалидов. Никак нет. Я думаю, что сейчас термин "здоровьесбережение" должен быть лучше термина "здравоохранение", потому что это все старо. Никаких средств государства не хватит на поддержку очень большого количества ресурсников", – сказал он.

Депутат заявил, что пытался объяснить, что люди, в первую очередь, должны сами заранее заботиться о своем здоровье, вместо того чтобы потом его поправлять. Это высказывание касалось, в том числе, рождения недоношенных детей и людей, переживших инсульт, сказал он.

"Не отрицаю, что государство должно поддерживать эти социальные дела, оно должно. Но нужно начинать учить (людей), чтобы они сберегали свое здоровье сами. За них никто его не сбережет. Вот в таком ключе был разговор", – сказал Косарев.