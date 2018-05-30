В Минтруде предложили расширить полномочия инспекций по труду

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Полномочия инспекций по труду в погашении задолженности по зарплате предлагается расширить, сообщила замминистра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова.

"Предлагается наделить федеральную инспекцию труда полномочием принимать меры по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, придав ее актам статус исполнительного документа. Соответствующий пакет законопроектов согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и проходит рассмотрение в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", — сказала Ельцова, которую цитирует пресс-служба министерства.

Как отметила Ельцова, "задолженность по заработной плате за последние пять лет значительно снизилась, но вместе с тем дальнейшие темпы снижения остаются незначительными". По ее словам, для снижения задолженности по заработной плате Минтрудом России и другими органами власти принят ряд мер. Так, с целью предупреждения образования задолженности работники наделены правом инициировать банкротство при наличии задолженности по заработной плате свыше трех месяцев в сумме более 300 тысяч рублей. Кроме того, увеличена материальная и административная ответственность работодателя и должностных лиц за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты труда.

"Ключевым направлением является скорейшее погашение уже образовавшейся задолженности. Минтруд России анализирует данные Росстата по задолженности по заработной плате и информацию Роструда о результатах контрольно-надзорных мероприятий, взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, где отмечается неблагоприятная динамика задолженности", — сказала Ельцова.

Как добавила замминистра, Роструд заключил соглашения с Федеральной налоговой службой, Следственным комитетом, Пенсионным фондом России для информационного взаимодействия, ведется межведомственная работа со всеми заинтересованными сторонами. Замминистра рассказала, что сейчас подготовлен пакет законопроектов, направленных на обеспечение полноты и своевременности выплаты заработной платы.