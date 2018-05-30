Нижегородская область получит больше 300 млн руб на проекты малых городов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Нижегородская область по итогам всероссийского конкурса малых городов получит на реализацию своих проектов больше 300 миллионов рублей, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

На первый Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений поступило 455 заявок из 82 российских регионов. Было названо 80 победителей в пяти номинациях, в том числе – четыре города Нижегородской области: Арзамас, Саров, Выкса и Семенов.

"Каждый финалист заслуживает поощрения — работы сильные, интересные и очень разные. Мы увидели настоящее лицо российских городов – самобытных, современных и традиционных, сохранивших национальные мотивы. Нижегородская область по итогам конкурса получит вторую по размерам сумму на реализацию своих проектов – больше 300 миллионов рублей", — сказал Чибис, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Он отметил, что три из четырех нижегородских проектов – это парки, которые улучшают не только качество жизни, но и экологическую обстановку. Для федерального ядерного центра, которым является Саров, и для промышленного города Выкса вопросы экологии и озеленения принципиально важны, подчеркнул замминистра ЖКХ РФ.

"Радует, что авторы проектов старались учитывать историческое наследие. Здесь можно отметить Семенов Нижегородской области, где авторы проекта предложили благоустроить самую длинную улицу, ведущую от въезда в город к центральной площади, сохранив при этом основной лейтмотив: Семенов – родина одного из символов России, хохломской росписи", — отметил Чибис.

"Безусловно, радует, что четыре города Нижегородской области — Арзамас, Саров, Выкса и Семенов — показали высокий уровень проработки проектов, успешно защитили свои идеи на Всероссийском конкурсе и получат федеральные средства на их реализацию. Что касается городов, которые подавали заявки на участие в конкурсе, но не вошли в число победителей – в следующем году у них будет шанс подготовиться лучше, участь свои ошибки и опыт конкурентов, научиться публично защищать не только на региональном, но и на федеральном уровне проекты, важные для жителей", — прокомментировал итоги конкурса врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, которого цитирует пресс-служба.

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