РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Нижегородская область получит больше 300 млн руб на проекты малых городов

18:1930.05.2018
0430
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГорода России. Нижний НовгородГорода России. Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Нижегородская область по итогам всероссийского конкурса малых городов получит на реализацию своих проектов больше 300 миллионов рублей, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Никитин представил план развития Нижегородской области до 2035 года
На первый Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений поступило 455 заявок из 82 российских регионов. Было названо 80 победителей в пяти номинациях, в том числе – четыре города Нижегородской области: Арзамас, Саров, Выкса и Семенов.

"Каждый финалист заслуживает поощрения — работы сильные, интересные и очень разные. Мы увидели настоящее лицо российских городов – самобытных, современных и традиционных, сохранивших национальные мотивы. Нижегородская область по итогам конкурса получит вторую по размерам сумму на реализацию своих проектов – больше 300 миллионов рублей", — сказал Чибис, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Он отметил, что три из четырех нижегородских проектов – это парки, которые улучшают не только качество жизни, но и экологическую обстановку. Для федерального ядерного центра, которым является Саров, и для промышленного города Выкса вопросы экологии и озеленения принципиально важны, подчеркнул замминистра ЖКХ РФ.

"Радует, что авторы проектов старались учитывать историческое наследие. Здесь можно отметить Семенов Нижегородской области, где авторы проекта предложили благоустроить самую длинную улицу, ведущую от въезда в город к центральной площади, сохранив при этом основной лейтмотив: Семенов – родина одного из символов России, хохломской росписи", — отметил Чибис.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Нижегородская область подписала 11 соглашений о сотрудничестве за день
"Безусловно, радует, что четыре города Нижегородской области — Арзамас, Саров, Выкса и Семенов — показали высокий уровень проработки проектов, успешно защитили свои идеи на Всероссийском конкурсе и получат федеральные средства на их реализацию. Что касается городов, которые подавали заявки на участие в конкурсе, но не вошли в число победителей – в следующем году у них будет шанс подготовиться лучше, участь свои ошибки и опыт конкурентов, научиться публично защищать не только на региональном, но и на федеральном уровне проекты, важные для жителей", — прокомментировал итоги конкурса врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, которого цитирует пресс-служба.

Другие новости региона читайте здесь>>

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена