Жители поселка на Урале пожаловались митрополиту на бюст Николая II

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Жители поселка Билимбай в Свердловской области написали письмо на имя митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с просьбой разобраться с установкой бюста Николаю II на территории поселкового храма, сообщил РИА Новости депутат гордумы Первоуральска Александр Гильденмайстер.

По словам билимбаевского депутата, об установке в поселке бюста Николаю II он узнал 27 мая от прихожан, которые были обеспокоены инициативой, проходившей без учета их мнения.

"Билимбаевский приход не в курсе инициативы. Инициаторы не обсудили эту тему: начиная от эстетики, заканчивая охраной и содержанием объекта. Мы не категорически против, нет. Есть же публичные обсуждения. История Билимбая многообразна, поэтому жители очень трепетно относятся к ней, поэтому мы все всегда обсуждаем. У нас хорошая школа уличных комитетов, у нас широкая демократия", – пояснил Гильденмайстер.

Как пояснил бывший глава сельского территориального управления, жители Билимбая написали письмо на имя митрополита Кирилла с просьбой предоставить информацию о том, где и как будет установлен памятник.

"Им важно содержание этого памятника, благоустройство территории. Эти вопросы сначала все решить надо, а потом установить", – отметил Гильденмайстер.

Инициатор установки бюста Николая II, основатель фонда "Строганофф" Андрей Моисеев пояснил, что идея была озвучена в середине мая перед главой поселка, местными жителями и общественниками и "обратной отрицательной связи не последовало".

По словам Моисеева, связь Билимбая и последнего российского императора самая прямая.

"В 1894 году по указанию Николая II на Урал была направлена научная экспедиция во главе с Дмитрием Менделеевым, который несколько дней провел именно в Билимбае, готовил доклад императору о состоянии дел и о том, что он был очень поражен укладом поселка, и что именно такое ведение хозяйства позволит Россию вывести, так скажем, из сложившейся ситуации", — рассказал Моисеев агентству, добавив, что прослеживается тесная связь рода Романовых и Строгановых, династии крупнейших землевладельцев на Урале.

Предприниматель подчеркнул, что мнение местных жителей важно, и они должны выбрать, где именно будет установлен бюст последнего российского императора.

"Объекты культурного наследия в Билимбае уже подвергались вандальным нападениям. Вопрос безопасности и комфорта для поселковой среды и мнение общественности очень важно. Оно учитывалось всегда и будет учитываться. Мы в ближайшее время обсудим (установку бюста) на заседании с билимбаевским приходом и на заседании с общественниками", – заявил Моисеев.