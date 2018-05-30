МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Патриотическая платформа "Единой России" предлагает создать партийный проект "Доброволец", сообщила пресс-служба ЕР в среду.

"Патриотическая платформа партии "Единая Россия" предлагает создать новый партийный проект "Доброволец", — говорится в сообщении.

Председатель патриотической платформы, член президиума генсовета ЕР Дмитрий Саблин уточнил, что соответствующий вопрос будет вынесен на заседание президиума генерального совета партии.

"Задача партии – поддержать развитие добровольческого движения в стране, помочь наладить диалог между активистами и органами власти, в первую очередь в регионах. Патриотическая платформа готова оказать поддержку проектам, направленным на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи и других добровольческих начинаний. Предложить эти проекты регионам", — цитирует пресс-служба ЕР слова Саблина.

Как добавил Саблин, патриотическая платформа предлагает запустить проекты "История дивизии" и "Книга Памяти" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Речь идет об общедоступных каталогах данных, из которых можно "получать сведения о боевом пути своих родных, а также создавать книги Памяти на малой родине героев".