Половина населения Земли будет близорукой к 2050 году, считает эксперт

30 мая — РИА Новости. К 2050 году 50% населения будет близоруким, такая ситуация во многом связана с развитием информационных технологий, заявила доцент кафедры офтальмологии педиатрического факультета ФГБУ ВО РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ, куратор межпрофессионального альянса по охране зрения "Врата солнца" Татьяна Павлова.

Эксперт рассказала, что количество людей, страдающих миопией (близорукостью) увеличивается из года в год, так, в России за 10 лет среди детей и подростков число случаев миопии увеличилось в 1,5 раза.

"Прогнозы мировой статистики свидетельствуют о том, что к 2050 году 50% населения будет близоруким, 10% будут иметь высокую степень близорукости и порядка одного миллиарда человек будут слепы", — заявила она на международной конференции по теме "Миопию под контроль. Российский и зарубежный опыт", прошедшей в рамках форума "Здоровья нации".

Она рассказала, что близорукость — это наиболее частый дефект зрения, который встречается у каждого 3-4 взрослого жителя России (около 40% населения страны является близоруким по данным на 2017 год).

У школьников младших классов частота близорукости составляет 6-8%, у старших школьников увеличивается до 25-30%. В гимназиях и лицеях показатель достигает 50%.

Эксперт отметила, что эпидемия миопии подпитывается развитием информационных технологий.

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