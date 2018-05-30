Возможности для ликвидации конкурса при приеме в вузы нет, считает эксперт

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Убирать конкурсную составляющую при поступлении в вузы РФ неправильно, для этого нет никакой возможности, заявил старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил задуматься об изменении системы приема студентов в российские вузы и взять в пример опыт Сорбонны, куда можно поступить без экзаменов, но прекратить обучение из-за несданной первой сессии. Он отметил, что сейчас уже выпускников столько же, сколько бюджетных мест в вузах.

"В чем могут быть здесь изменения, мне не очень понятно. То есть конкурсную составляющую убрать с одной стороны, видимо, неправильно, а с другой стороны — нет никакой возможности. И с другой стороны практика отсева неуспевающих студентов, также существует, она прописана в уставных документов всех вузов, которые я знаю", — рассказал РИА Новости Логинов.

Также он отметил, что "мест в вузах, пользующихся спросом, меньше, чем претендентов на поступление в них". Таким образом, существует конкуренция, которую можно преодолеть "с одной стороны при сдаче экзаменов, а с другой стороны, если баллов на экзамене не добрать… с помощью финансовых ресурсов семьи, то есть обучение на платном отделении".