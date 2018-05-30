В Рособрнадзоре рассказали, как прошел первый обязательный ЕГЭ

Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике. Архивное фото

Преподаватель демонстрирует пакет и компакт-диск с заданиями перед началом ЕГЭ по математике. Архивное фото

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Первый обязательный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по базовой математике прошел без серьезных сбоев и нарушений, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"ЕГЭ по математике базового уровня прошел 30 мая без серьезных сбоев и нарушений. Из-за ураганов в ряде регионов России были трудности с энергоснабжением пунктов проведения экзамена (ППЭ), но все они были устранены, экзамен состоялся, переносов сроков сдачи для участников не было", — говорится в пресс-релизе.

Там отмечается, что ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Согласно релизу во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 пройдет с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ будут сдавать 730 тысяч человек. 28 мая прошли первые экзамены по географии и информатике.