Экологи попросили москвичей не мешать уткам переходить дороги

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жителям Москвы стоит с терпением относиться к случаям, когда семейства уток переходят дороги или крупные магистрали в период их перемещения к водоемам, сообщил РИА Новости руководитель проекта "Орнитарий в Сокольниках" Вадим Мишин.

Ранее Life сообщил, что на Третьем транспортном кольце в районе Беговой улицы в среду утром московским автомобилистам пришлось временно остановиться, чтобы пропустить семейство уток, переходивших магистраль. Позднее информация не подтвердилась: в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) РИА Новости сообщили, что в видеоархиве "утки не были обнаружены".

"Такие ситуации достаточно естественные. Сейчас происходит период, когда вылупившиеся утята перемещаются к водоемам вместе с матерью. Есть несколько видов уток: есть утки обычные — серые, кряква — они высиживают яйца и выводят птенцов в высокой траве, в камышах, практически в водоеме, и тут проблем нет. Птенцы сразу попадают в воду. А есть утки — огари. Вот огари делают гнезда в подкрышном пространстве, на чердаках, в разных выемках, в зданиях", — рассказал Мишин.

Он пояснил, что, как только огари-птенцы вылупляются, они "парашютируют" вниз с высоты зданий. И, несмотря на то, что птенцы совсем не умеют летать, они не разбиваются. По словам орнитолога, "так предусмотрено природой". "И дальше родители строят их в колонны по три, и они маршируют к ближайшему водоему. И это наблюдается у нас каждый год. Это явление естественное", — пояснил Мишин.

Собеседник агентства отметил, что огари не являются "фоновым видом" для московского региона. "Это те птицы, которые разлетелись с прудов Московского зоопарка. И это произошло достаточно давно — более десятка лет тому назад. Но популяция огарей прижилась, им удобно селиться на крышах и чердаках, и вот такие вещи происходят", — пояснил он.

По словам орнитолога, в том случае, если семейства уток временно блокируют движение автотранспорта, им не стоит мешать. "Людям надо, прежде всего, не мешать. И постараться, чтобы не помешали другие. Чтобы они спокойно дошли до своего водоема. Бывают и такие ситуации, когда птицы настолько далеко от водоема поселились, что иногда такому семейству пешком по городу не дойти. И тогда необходимо изымать это семейство вместе с родителями и выпустить их в ближайший пруд", — заключил он.