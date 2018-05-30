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Общество

Экологи попросили москвичей не мешать уткам переходить дороги

15:1130.05.2018
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© РИА Новости / Алексей ДаничевУтка. Архивное фотоУтка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Жителям Москвы стоит с терпением относиться к случаям, когда семейства уток переходят дороги или крупные магистрали в период их перемещения к водоемам, сообщил РИА Новости руководитель проекта "Орнитарий в Сокольниках" Вадим Мишин.

Утята. Архивное фото
© AFP 2018 / Iroz Gaizka
В Москве инспектор ДПС спас утят, провалившихся сквозь решетку водостока

Ранее Life сообщил, что на Третьем транспортном кольце в районе Беговой улицы в среду утром московским автомобилистам пришлось временно остановиться, чтобы пропустить семейство уток, переходивших магистраль. Позднее информация не подтвердилась: в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) РИА Новости сообщили, что в видеоархиве "утки не были обнаружены".

"Такие ситуации достаточно естественные. Сейчас происходит период, когда вылупившиеся утята перемещаются к водоемам вместе с матерью. Есть несколько видов уток: есть утки обычные — серые, кряква — они высиживают яйца и выводят птенцов в высокой траве, в камышах, практически в водоеме, и тут проблем нет. Птенцы сразу попадают в воду. А есть утки — огари. Вот огари делают гнезда в подкрышном пространстве, на чердаках, в разных выемках, в зданиях", — рассказал Мишин.

Он пояснил, что, как только огари-птенцы вылупляются, они "парашютируют" вниз с высоты зданий. И, несмотря на то, что птенцы совсем не умеют летать, они не разбиваются. По словам орнитолога, "так предусмотрено природой". "И дальше родители строят их в колонны по три, и они маршируют к ближайшему водоему. И это наблюдается у нас каждый год. Это явление естественное", — пояснил Мишин.

Краснокнижные утки-мандаринки вернулись в Приморье
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа Соленой протоке в районе станции Океанской в пригороде Владивостока еще не до конца сошел лед, но первые утки-мандаринки уже вернулись на свое традиционное место гнездования.Утка-мандаринка на Соленой протоке в пригороде Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
На Соленой протоке в районе станции Океанской в пригороде Владивостока еще не до конца сошел лед, но первые утки-мандаринки уже вернулись на свое традиционное место гнездования.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРядом с водоемом находятся автобусная остановка и школа, местные жители и фотографы специально приезжают посмотреть на пернатых, однако, если кто-то пытается подобраться к уткам слишком близко, вся стая сразу поднимается в воздух.Утки-мандаринки на Соленой протоке в пригороде Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Рядом с водоемом находятся автобусная остановка и школа, местные жители и фотографы специально приезжают посмотреть на пернатых, однако, если кто-то пытается подобраться к уткам слишком близко, вся стая сразу поднимается в воздух.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСейчас на Соленой протоке живут порядка 20 пар уток.Утки-мандаринки на Соленой протоке в пригороде Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Сейчас на Соленой протоке живут порядка 20 пар уток.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЭти утки считаются символом брака и супружеской верности - они образуют семью один раз в жизни и летают только парами.Утки-мандаринки на Соленой протоке в пригороде Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Эти утки считаются символом брака и супружеской верности - они образуют семью один раз в жизни и летают только парами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкХолодный сезон утки проводят чаще всего на юге Китая и в Японии, где температура не опускается ниже 5 градусов тепла, а весной в период гнездования возвращаются в Россию. Гнездовья уток сосредоточены в Амурской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае и Приморье.Утки-мандаринки на Соленой протоке в пригороде Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Холодный сезон утки проводят чаще всего на юге Китая и в Японии, где температура не опускается ниже 5 градусов тепла, а весной в период гнездования возвращаются в Россию. Гнездовья уток сосредоточены в Амурской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае и Приморье.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУдивительно, но "мандаринки" - лесные птицы. Они вьют гнезда в дуплах деревьев, которые порой находятся на высоте до шести метров. Птенцам приходится спрыгивать с деревьев, однако крылышки и перепонки на лапах помогают им приостановить падение и не разбиться во время первого в жизни путешествия.Утка-мандаринка на Соленой протоке в пригороде Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Удивительно, но "мандаринки" - лесные птицы. Они вьют гнезда в дуплах деревьев, которые порой находятся на высоте до шести метров. Птенцам приходится спрыгивать с деревьев, однако крылышки и перепонки на лапах помогают им приостановить падение и не разбиться во время первого в жизни путешествия.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУтки-мандаринки занесены в Красную книгу России и охота на них запрещена законом.Утки-мандаринки на Соленой протоке в пригороде Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Утки-мандаринки занесены в Красную книгу России и охота на них запрещена законом.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПо всему в мире насчитывается порядка 25 тысяч пар уток - не более 15 тысяч из них живут в России.Утки-мандаринки на Соленой протоке в пригороде Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
По всему в мире насчитывается порядка 25 тысяч пар уток - не более 15 тысяч из них живут в России.
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Собеседник агентства отметил, что огари не являются "фоновым видом" для московского региона. "Это те птицы, которые разлетелись с прудов Московского зоопарка. И это произошло достаточно давно — более десятка лет тому назад. Но популяция огарей прижилась, им удобно селиться на крышах и чердаках, и вот такие вещи происходят", — пояснил он.

По словам орнитолога, в том случае, если семейства уток временно блокируют движение автотранспорта, им не стоит мешать. "Людям надо, прежде всего, не мешать. И постараться, чтобы не помешали другие. Чтобы они спокойно дошли до своего водоема. Бывают и такие ситуации, когда птицы настолько далеко от водоема поселились, что иногда такому семейству пешком по городу не дойти. И тогда необходимо изымать это семейство вместе с родителями и выпустить их в ближайший пруд", — заключил он.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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darth Sidious
Хоть какой-то позитив в новостях.)
16:10
30.05.2018
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