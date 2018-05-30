Югра предлагает провести в регионе выездную сессию Общественной палаты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая — РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра предложил провести одно из следующих выездных пленарных заседаний Общественной палаты РФ в регионе, сообщила в среду председатель окружной ОП Ирина Максимова.
Она озвучила эту инициативу в рамках форума "Сообщество", организованного ОП РФ и проходящего в среду в Ханты-Мансийске.
Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, присутствующий на мероприятии, назвал эту инициативу правильной. Также идею поддержала и глава региона Наталья Комарова.
"У нас есть предложение провести в Ханты-Мансийском автономном округе одно из пленарных заседаний Общественной палаты РФ. Вы знаете, их четыре в год, в основном они проводятся в Москве. Провести заседание по одной из тем, которые у нас в регионе хорошо разработаны", — заявила журналистам Максимова.
В свою очередь секретарь ОП РФ Валерий Фадеев отметил, что форум "Сообщество" проводится по регионам, чтобы придать ему федеральное звучание.
Форум "Сообщество" проходит в Ханты-Мансийске 30-31 мая. Он посвящен вопросам, связанным с развитием добровольчества в стране, взаимоотношениям власти и волонтерских объединений.