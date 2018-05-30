Югра предлагает провести в регионе выездную сессию Общественной палаты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 мая — РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра предложил провести одно из следующих выездных пленарных заседаний Общественной палаты РФ в регионе, сообщила в среду председатель окружной ОП Ирина Максимова.

Она озвучила эту инициативу в рамках форума "Сообщество", организованного ОП РФ и проходящего в среду в Ханты-Мансийске.

Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, присутствующий на мероприятии, назвал эту инициативу правильной. Также идею поддержала и глава региона Наталья Комарова.

"У нас есть предложение провести в Ханты-Мансийском автономном округе одно из пленарных заседаний Общественной палаты РФ. Вы знаете, их четыре в год, в основном они проводятся в Москве. Провести заседание по одной из тем, которые у нас в регионе хорошо разработаны", — заявила журналистам Максимова.

В свою очередь секретарь ОП РФ Валерий Фадеев отметил, что форум "Сообщество" проводится по регионам, чтобы придать ему федеральное звучание.

"Это не региональный форум по добровольчеству и волонтерству. Не очень правильно все концентрировать в Москве, и эта идея (проводить пленарные заседания ОП РФ в регионах) мне очень понравилась. Россия очень большая и прекрасная, мы обязательно попробуем", — сказал Фадеев журналистам.

Форум "Сообщество" проходит в Ханты-Мансийске 30-31 мая. Он посвящен вопросам, связанным с развитием добровольчества в стране, взаимоотношениям власти и волонтерских объединений.

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