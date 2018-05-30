Дорогобуж получит из федбюджета 30 млн рублей на благоустройство парка

СМОЛЕНСК, 30 мая — РИА Новости. Проект города Дорогобужа по благоустройству парка отдыха и развлечений "Становище Бужа" вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды малых городов и исторических поселений в номинации "Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек", сообщил РИА Новости представитель администрации Смоленской области.

По его словам, Дорогобужский муниципалитет получит из федерального бюджета 30 миллионов рублей.

В конкурсе приняли участие 455 населенных пунктов России. Подать заявки для участия в конкурсе могли муниципалитеты, имеющие статус федеральных и региональных исторических поселений, за исключением административных центров субъектов страны и городов федерального значения, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. В федеральном бюджете на поддержку этого направления предусмотрены 5 миллиардов рублей.

"Формирование комфортной городской среды стало для России не только глобальной государственной программой, направленной на благоустройство населенных пунктов по всей стране, но и, по сути, всенародным проектом, о чем нагляднее всего свидетельствует активное участие граждан в его осуществлении", — заявил губернатор области Алексей Островский, который возглавляет межведомственную комиссию по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".

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