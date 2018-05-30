Почти половина россиян работает в условиях риска "смертельного травматизма"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Порядка 43% всех работников от общего количества занятых в экономике работают в шести отраслях, лидирующих по смертельным случаям на производстве, заявил замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев на XII всероссийском форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

"Среди печальных лидеров: строительство — 24% от количества погибших было в 2017 году, обрабатывающее производство — 15%, транспорт — 12%, в лидерах также сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, добыча полезных ископаемых", — рассказал Лекарев.

"То есть вот эти шесть отраслей дают 80% смертельного травматизма, при этом занято на них порядка 43% всех работников от общего количества занятых в экономике", — отметил он.

При этом, по его словам, снижение производственного травматизма в России происходит лишь на 1% в год.

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