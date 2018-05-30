Роспотребнадзор хочет научить людей старшего возраста правильно питаться

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор призывает научить людей старшего возраста правильно питаться, такое заявление сделала глава ведомства Анна Попова на XII Всероссийском форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

Попова напомнила, что в РФ реализуется стратегия повышения качества пищевых продуктов. По ее словам, в стратегии отмечена и необходимость обеспечения полноценного рациона здоровья настоящему и будущему поколениям.

При этом важна профилактика через информирование.

"Сегодняшняя тема: нужно научить людей третьего возраста, старших людей, правильно питаться. Из огромного ассортимента, который нам предложен, нужно выбрать те продукты, которые нам полезны и правильно отконтролировать употребление этих продуктов с состоянием своего здоровья", — заявила Попова.

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