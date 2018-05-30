Миронов призвал задуматься об изменении системы приема в российские вузы

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил задуматься об изменении системы приема студентов в российские вузы и взять в пример опыт Сорбонны, куда можно поступить без экзаменов.

"У нас сейчас уже выпускников столько же, сколько бюджетных мест в вузах, поэтому, наверное, здесь можно подумать уже о другой системе приёма в вуз, например, как в Париже в Сорбонну", — сказал Миронов в эфире телеканала " Россия 24 ".

Политик пояснил, что в Сорбонну можно поступить без экзаменов, но если первую сессию студент не сдаёт, обучение продолжить не может.

28 мая начался основной период сдачи ЕГЭ, он продлится до 2 июля.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно единый государственный экзамен сдают около 750 тысяч выпускников.