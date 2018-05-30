Роспотребнадзор предложил массово прививать пожилых людей от пневмококка

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора А. Ю. Попова предложила массово прививать пожилое население России от пневмококка, поскольку люди не должны болеть тяжелыми формами пневмонии; по ее словам, национальный календарь прививок нужно расширять.

В настоящее время взрослое население не проходит вакцинацию от пневмококка в рамках национального календаря. При этом врачи рекомендуют делать прививку каждые пять лет.

"Мы ставим себе задачу по снижению смертности и для этого актуализируем национальный календарь (прививок), говоря о том, что нужно расширять национальный календарь… но нужно продолжать прививки за счёт национального календаря, за счёт федерального бюджета против кори для людей до 55 лет", — сказала Попова на XII Всероссийском форуме "Здоровье нации — основа процветания России".

"Мы говорим о том, что надо прививать пожилое население, население третьего возраста, очень интенсивно от гриппа, надо прививать от пневмококка. Не должны люди болеть пневмониями тяжелыми, да еще, не дай бог, заканчивающимися плохо", — отметила глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что это задача, которая даст определенный результат в сохранении жизни и увеличении продолжительности жизни.

МИА "Россия сегодня" и Социальный Навигатор выступают стратегическими медиапартнерами XII Всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России".