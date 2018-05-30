ГИБДД призвала водителей быть более бдительными на летних каникулах

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Управление ГИБДД по Москве призывает водителей усилить бдительность на дорогах в период летних каникул, говорится в сообщении ведомства.

"Во время активного отдыха школьники часто забывают о соблюдении элементарных правил безопасного поведения на дороге, поэтому водителям необходимо быть более бдительными, особенно во дворах, ведь ребенок может неожиданно выбежать из-за припаркованного автомобиля или других предметов и конструкций, ограничивающих обзор", — сообщили в ГИБДД.

В частности, водителей просят снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, так как это уменьшает риск ДТП.

Столичная госавтоинспекция также призывает родителей воспитывать в детях дисциплинированность и ответственность.