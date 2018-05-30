Чайка отметил трудности с невыплатой зарплат предприятиями-банкротами

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назвал невыплату зарплат сотрудникам предприятий-банкротов важной проблемой в сфере оплаты труда.

Об этом он заявил на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в Генпрокуратуре РФ, посвященном преступлениям, связанным с невыплатой зарплат, пенсий и других выплат.

"Вместе с тем есть целый ряд проблем, снижающих эффективность работы уполномоченных органов в обсуждаемой сфере", — сказал Чайка. По его словам, за прошлый год выявлено почти 1,1 тысячи таких случаев.

"На их долю приходится 60% объема долгов по зарплате, порой они не выплачиваются длительное время. Между тем граждане все чаще в своих обращениях указывают, что руководители компаний, где они трудились, намеренно обанкротили бизнес и отчуждают ликвидные активы", — сказал генеральный прокурор.

Чайка отметил недостаточную работу правоохранителей по пресечению криминальных банкротств.

"В таких условиях правоохранительные органы действуют недостаточно эффективно по выявлению и пресечению фактов криминальных банкротств предприятий. За 2017 год всеми органами расследования в суд направлены уголовные дела лишь в отношении 30 лиц, совершивших такие деяния", — подчеркнул он.