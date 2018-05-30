Москвичам посоветовали отказаться от поездок по городу из-за сильного ветра

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Власти Москвы рекомендовали жителям отказаться от поездок по городу из-за сильного ветра, автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт, сообщает в среду пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы с сохранением до вечера. Ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы просит жителей столицы быть внимательными на дорогах. Рекомендуем по возможности отказаться от поездок по городу, а в случае крайней необходимости — пользоваться общественным транспортом", — говорится в сообщении.

В ЦОДД также призвали водителей помнить о правилах безопасной парковки при сильном ветре и не оставлять автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций.